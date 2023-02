Dinar popular i actes per a tots els públics al Pas de la Casa per a celebrar el segon dia de Carnaval

Concurs de disfresses infantils al Pas (Comú d’Encamp)

La plaça de l’Església del Pas de la Casa ha acollit aquest migdia de dissabte el dinar popular de Carnaval, on els assistents han pogut gaudir d’una arrossada amb beguda i postres per l’import de dos euros. El dinar ha començat a les 12.30 h, després d’una batukada que ha recorregut els diferents carrers de la vila amb el grup ‘Tokem x tu’ i que ha finalitzat a la plaça.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha destacat que per ara el balanç de les activitats de Carnaval del Pas de la casa “està sent positiu”. Des del comú d’Encamp s’agraeix la tasca de la Comissió de Festes del Pas de la Casa, “que ha organitzat un programa amb opcions per a tots els públics, com la batucada d’avui i demà al matí, el concurs de disfresses per a infants que vam fer ahir divendres, els inflables per als més menuts, que estaran també demà a la tarda al Centre Esportiu, o el dinar d’avui i la sardinada de demà diumenge a la tarda per a tota la família, entre d’altres”. A més, ha recordat que aquest vespre “tindrà lloc el sopar de Carnaval, la nit de ball i el concurs de disfresses per a adults”.

El conseller també ha assegurat que totes les activitats com les de Carnaval “ajuden a dinamitzar els comerços i els carrers del Pas de la Casa”.

D’altra banda, des de la Comissió de Festes del Pas de la Casa, un dels seus membres, Fabio Barbosa, ha remarcat que el Carnaval “sempre és per a passar-ho bé” i que des de la Comissió “intentem fer tot el possible per a tenir varietat d’activitats i proporcionar vida al poble. Estem molt contents de poder-ho fer i, si és possible, ho seguirem fent durant molts més anys”.





Cinc premiats al concurs de disfresses infantils celebrat ahir a la tarda

La sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa va acollir ahir divendres el concurs de disfresses infantils, on la cònsol major, Laura Mas, va fer entrega conjuntament amb els membres de la Comissió de Festes del Pas de la Casa els guardons als cinc infants premiats.

Els guanyadors es van emportar diferents experiències d’allotjament i gastronòmiques a espais singulars de la parròquia, com una nit al Domo Lodge per a quatre persones (primer premi), una nit a Cabana Piolet (segon premi) i un sopar per a quatre persones al restaurant de Solanelles, al mig de les pistes d’esquí (tercer premi). Els altres dos premis (quart i cinquè) estaven dotats amb un trofeu especial de Carnaval.





Inflables, sopar de Carnaval i concurs de disfresses d’adults per aquesta tarda i nit de dissabte

El programa d’activitats del Carnaval del Pas de la Casa continua aquesta tarda amb el saló d’inflables a la sala polivalent del Centre Esportiu, que estarà obert per als infants fins a les 19:30 h. L’activitat també estarà operativa demà de les 15 h a les 19 h.

De cara a aquesta nit hi haurà el sopar de Carnaval, a les 21 h al Restaurant Cal Ruiz, que aplegarà 80 assistents. Posteriorment, es farà el concurs de disfresses d’adults a la Sala de Festes i hi haurà ball amb el grup de versions ‘The Aguateques’. I per acabar la nit, hi haurà disco mòbil amb DJ Bebuxo.

Pel que fa a demà diumenge, l’últim dia del Carnaval del Pas de la Casa, la jornada començarà a les 11.30 h amb una batukada pels carrers de la vila amb ‘Drum Beat’ i finalitzarà amb la despenjada i cremada de S.M. el rei Carnestoltes i la sardinada popular a partir de les 19.15 h a la plaça de l’Església.

El programa complet amb totes les activitats de Carnaval es pot consultar a comuencamp.ad.