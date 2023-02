La Seu ampliarà la piscina municipal amb un nou espai infantil

Les actuals instal·lacions de les piscines de la Seu (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tret a informació pública el projecte per a ampliar el recinte de la piscina municipal mitjançant un espai annex que inclou una nova àrea infantil. Aquest vas, que tindrà una forma ovalada, estarà situat al terreny que hi ha just darrera de l’actual piscina principal i al costat de la nova àrea d’autocaravanes estrenada l’any passat.

La memòria descriptiva del projecte que, actualment, es pot consultar al portal web municipal, indica que aquest indret té una forma trapezoïdal i, pràcticament, no té desnivell, cosa que ha de facilitar el procés constructiu, tot i que caldrà habilitar una rampa per a connectar la piscina actual i la nova. A la part de llevant, està delimitat per les pistes de tennis de la zona esportiva.

A més de l’espai d’aigua, en aquest terreny -que permetrà gairebé doblar les dimensions actuals del recinte- també hi haurà una àmplia zona de gespa i un sorral, a més d’un nou accés situat enfront de la grada del Camp Municipal Emili Vicente. Quan tot plegat estigui completat, s’eliminarà l’actual piscina infantil i el seu espai passarà a ampliar la zona de gespa per al públic general.





Més espai per a tothom

Segons el consistori, aquesta ampliació ha de permetre “donar un servei adient i actual a les necessitats de la població”. En una entrevista al programa de RàdioSeu ‘Fil directe’, l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha explicat que amb aquesta ampliació volen resoldre mancances actuals com per exemple la temperatura de l’aigua a l’actual piscina infantil, que generava força queixes i que es deu a que, aquest vas, “patia pèrdues importants” per filtracions, cosa que obligava a renovar-hi l’aigua constantment. El canvi d’ubicació, a més a més, permetrà disposar de més espai tant per a les famílies com per a la resta d’usuaris, atès que el recinte serà més gran i, per tant, hi haurà més lloc per a tothom.





Estudien si les obres es poden fer abans de l’estiu

Pel que fa a les dates d’execució, de moment no estan definides perquè el projecte encara està en fase d’exposició pública i posteriorment s’haurà de treure a licitació. Francesc Viaplana ha matisat que un projecte com aquest no consisteix només en construir el vas i omplir-lo d’aigua, sinó que inclou l’adaptació a diversos requeriments tècnics com ara la connexió dels dos vasos, el tractament de l’aigua i els controls sanitaris adients.

La intenció de l’Ajuntament és que es pugui construir aquesta primavera, per tal que ja estigui a punt al començament de l’estiu. Tot i això, l’equip de govern està acabant d’analitzar amb l’Oficina Tècnica si és possible complir aquests terminis, tenint en compte que l’objectiu és estrenar la temporada 2023 de piscina a mitjan juny, tal com es va començar a fer l’any passat, per a adaptar-se així al nou context climàtic de més calor. Si es constata que no és possible, l’ampliació s’ajornarà i es durà a terme després de l’estiu.

El projecte també inclou la instal·lació d’una pista de vòlei platja. I, en una segona fase, es contempla construir al perímetre del terreny un nou edifici de serveis, que es podrà fer servir tant per a la piscina com per a l’espai d’autocaravanes. Tot plegat, amb l’objectiu de fer més atractiu el recinte i facilitar que en puguin gaudir tots els veïns i visitants al llarg dels mesos en què està obert.