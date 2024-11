Dilluns, animació al Pas amb motiu del Shop in Andorra Festival

Els ritmes de percussió estan assegurats aquest dilluns al Pas. Foto: Facebook Bricandeira

Dins de les diverses activitats programades durant el novembre, al Pas de la Casa, coincidint amb el Shop in Andorra Festival, aquest dilluns se celebrarà un taller de pinta-cares i una animació a càrrec de la banda de batucada Bricandeira. La primera activitat tindrà lloc de les 11 a les 14 hores, a la plaça de l’Església, i proposa maquillar-se amb dissenys de fantasia per a transformar-se en personatges tan fantàstics com els estels, la lluna i el sol. Els participants podran transformar el seu rostre en una obra d’art i jugar amb la màgia del color en aquest taller adreçat als més petits de la família.

L’altra activitat d’animació d’aquest dilluns, al Pas de la Casa, anirà a càrrec de la formació Brincadeira. Nascuda el 2004, ha evolucionat des d’un grup de batucada a una companyia de percussió que fusiona l’expressió corporal amb la musicalitat i que crea melodies a través del moviment. El 2023 creen Mërøgråd?, un nou show on Brincadeira aprofundeix en com el vincle constant entre passat i present impulsa cap a un futur insòlit, que origina aquesta proposta magnètica i captivadora. L’espectacle s’inspira en l’evolució i el desenvolupament constant impulsat per la velocitat del món actual. Bricandeira actuarà en directe pels carrers del Pas de la Casa. Ho farà de les 11 a les 12 hores i de les 14 a les 15 hores.