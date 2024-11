La 32a Mostra Gastronòmica tanca amb un gran èxit de participació a Ordino

Màxima afluència a la Mostra Gastronòmica, a Ordino (Comú d’Ordino)

A Ordino, tres-cents setanta comensals han tornat a fer el ple a la Mostra Gastronòmica en la seva 32a edició en la qual hi han participat 12 restauradors del país i quatre de fora, de la zona del Pirineu, vinguts de Llívia, Puigcerdà, la Seu d’Urgell i Gombrèn. Durant l’àpat, els comensals han pogut votar a través d’un codi Qr el millor plat tradicional i el més original i s’ha batut el rècord de participació amb 472 vots (es podia votar més d’una vegada).

Així, el Lycée Comte de Foix s’ha endut el guardó a millor plat tradicional amb la crema de carbassa amb castanya i ventresca de porc confitada amb espècies. En total ha rebut 78 vots. El plat més original ha estat el Dim Sum d’escudella amb el seu velouté i salsa xifera ofert per l’ABBA Ordino Babot Hotel que ha rebut 90 vots.

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha valorat molt positivament el funcionament d’aquesta edició de la Mostra i ha indicat que “la transversalitat i la internacionalització ha estat possible gràcies a la professionalitat de Menja’t Andorra, com organitzadors de l’esdeveniment i la col·laboració de la Delegació del Govern de la Generalitat”. També ha tingut paraules d’agraïment per als restauradors i el públic que es mantenen fidels al format, alguns des de fa 32 anys.

D’altra banda, s’ha mostrat satisfeta pel fet que “la gran varietat de cites i esdeveniments gastronòmics, cada dia més gran, convisquin i enriqueixin la nostra oferta cultural, local i turística”.

La resta d’activitats de la Mostra, el Saló Gourmet i els tallers i degustacions del GastroLab també han estat tot un èxit. Per una banda, s’han esgotat les entrades i per l’altra, els paradistes que han estat exposant i venent els seus productes al Saló s’han mostrat satisfets amb el format, l’afluència de públic i les vendes.