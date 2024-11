Gran èxit d’assistència i novetats molt ben acollides al 14è Saló del Videojoc d’Andorra Telecom

Una de les imatges que ha deixat el Saló del videojoc (Andorra Telecom)

Avui diumenge, a les set de la tarda, ha tancat les portes la catorzena edició del Saló del Videojoc Andorra Telecom al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. La bona acollida i la gran afluència de visitants durant els tres dies de certamen fan preveure que la pròxima edició es tornarà a celebrar al mes de novembre. L’organització en farà una valoració en els propers dies i prendrà una decisió definitiva.

Inés Martí, responsable d’esdeveniments i RSE d’Andorra Telecom, ha destacat que “després de catorze edicions, el saló segueix sent una cita ineludible per als aficionats als videojocs i amants de la tecnologia.” Martí ha subratllat que les novetats d’aquesta edició han tingut molt bona acollida. “Les ulleres Apple Vision Pro han generat una demanda tan alta que hem hagut d’organitzar una llista d’espera i, finalment, han estat 300 persones les que han pogut gaudir de l’experiència. També la pista de Rocket League ha estat molt concorreguda, i entre les novetats en videojocs el FIFA, segueix tenint molts seguidors, el simuladors de conducció són un gran atractiu per als aficionats que ens visiten i el joc cooperatiu de cuina virtual Cook Out ha sorprès com una de les activitats amb més èxit entre els visitants de totes les edats.”

El saló ha comptat amb videojocs per a totes les edats i ha prioritzat el joc cooperatiu i multijugador per a fomentar un espai de trobada i diversió per als visitants. En total, s’han inscrit 430 persones en els diferents tornejos i concursos celebrats durant les tres jornades.

Pel que fa a les xifres d’assistència, Martí ha confirmat que el saló manté una afluència molt bona després de 14 edicions, amb uns 6.000 visitants, especialment durant les tardes de divendres, dissabte i diumenge, quan famílies i aficionats es van apropar en major nombre.

Martí ha ressaltat també el civisme i el bon ambient que s’ha viscut durant els tres dies de saló, amb participants que han mostrat un alt nivell d’esportivitat en els tornejos i concursos.

Durant aquesta edició, Andorra Telecom ha distribuït 500 pactes de la campanya “Un mòbil, un pacte” entre les famílies assistents, i ha introduït jocs accessibles amb comandaments adaptats per a diferents discapacitats. Martí ha assenyalat que aquesta edició ha estat una primera aproximació per a fer el saló més inclusiu, un objectiu en el qual es continuarà treballant en les següents edicions.

Finalment, Andorra Telecom agraeix el suport del comú d’Escaldes-Engordany, així com la col·laboració de la Universitat d’Andorra (UdA) i els proveïdors implicats, que contribueixen a oferir un saló atractiu per a tothom.

El Saló del Videojoc Andorra Telecom s’emmarca dins de l’eix de benestar digital d’Andorra Telecom, amb l’objectiu d’apropar la tecnologia a la ciutadania i oferir a amics i famílies l’oportunitat de retrobar-se i experimentar amb les darreres novetats en videojocs i tecnologia.