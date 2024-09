Vall, Ramonet i Vilella guanyen la sisena del Nacional de Trial

20 pilots a la represa del Campionat Nacional de Trial a Bixessarri (Federació Motociclista d’Andorra – FMA)

La sisena prova del Campionat Nacional de Trial s’ha portat a terme aquest diumenge a Bixessarri, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, on un total de 20 pilots s’han donat cita per a reprendre el campionat andorrà que ja, està a dues proves de la seva finalització. Salvador Vilella, en categoria verd, Jordi Ramonet, en blau i Gaudi Vall en vermells han aconseguit la victòria.

La prova ha tingut un nivell mig de dificultat exceptuant el nivell vermell on totes les zones eren de nivell alt. El terreny verge ha comportat més d’una relliscada als participants que els ha fet sumar algun peu de més. Aquesta sisena prova ha estat organitzada per l’Andorra Trial Club i l’FMA i només competien pilots adults, per aquest motiu les categories grocs sub18 i grocs no hi han pres part.





Categoria verds:

1.- Salvador Vilella. 6 punts; 2.- Àlex Lladó. 16 punts i 3.- Kikou Lasmolles. 25 punts.





Categoria blaus:

1.- Jordi Ramonet. 16 punts; 2.- Joan Miquel Garcia. 26 punts i 3.- Miquel Font. 29 punts.





Categoria vermells:

1.- Gaudi Vall. 12 punts; 2.- Valentí Cristina. 42 punts i Edgar Garcia. 58 punts.

La classificació general la lideren Ramon Sucarrat, amb 100 punts a la categoria grocs sub18; Josep Lluís Marco, amb 50 punts, en la categoria grocs; (aquests no han competit en aquesta prova) Salvador Vilella, amb 116 punts, en la categoria verds; Jordi Ramonet, amb 95 punts, a la categoria blaus i Gaudi Vall, amb 95 punts, a la categoria vermells.

La propera prova del Nacional de Trial serà el 15 de setembre en el Trial de Nagol, Memorial Jonathan Almarcha.