Diada de Meritxell: Salutació del síndic general

Benvolguts i benvolgudes,

Un any més en acabar el període estival, donem el tret de sortida a un nou curs. El Dia de Meritxell marca al calendari el retorn a la normalitat després de les vacances d’estiu. En aquesta ocasió, però, la diada té una connotació molt especial.

Enguany commemorem els 150 anys que el Consell General va proclamar Nostra Senyora de Meritxell com a patrona de les Valls d’Andorra. Ho va fer en una sessió celebrada el 24 d’octubre de l’any 1873.

El Consell General recollia d’aquesta manera el sentiment dels andorrans i andorranes que ja feia segles que consideraven ‘de facto’ a la Mare de Déu de Meritxell com a patrona. “És públic i notori, en totes les parròquies de les Valls, en aquestes, es considera des de temps immemorial a la Nostra Senyora de Meritxell com a Patrona de tot el territori andorrà” recull l’acta del Consell General d’aquell dia. També remarca que ho fa a petició de la ciutadania “fent-se eco dels sentiments i intérpret dels desigs universals de les Valls”, sense deixar de constar l’antiquíssim costum “de les autoritats de les Valls fer vot en nom d’estes acudin en les situacions greus i difícils a la protecció de la Nostra Senyora de Meritxell”, remarcant que ja llavors era “la Patrona especial de les comarques andorranes”.

La proclamació de Meritxell com a Patrona del Principat d’Andorra marca, novament, una de les singularitats del nostre país, ja que va ser el Consell General qui en va fer la proclamació i posteriorment, uns 20 anys més tard, se sol·licità al Vaticà que ho acceptés. Avançant-se d’aquesta manera als protocols habituals que marquen que generalment és el Vaticà qui proclama una verge, mare de déu o santa patrona d’un territori. Un fet que els mateixos andorrans ja havíem fet al segle XV quan vam sol·licitar el reconeixement del Consell General com a institució que governava aquestes contrades.

Fa un segle i mig, el Consell General va posar per escrit un desig conjunt de tota la societat andorrana que sentia a Meritxell com a la seva Patrona des de temps immemorials. I aquesta ha de continuar sent la tasca del Consell General, continuar posant per escrit allò que el poble andorrà vol i expressa a través de les urnes escollint als seus representants.

Tornant a Nostra Senyora de Meritxell, el 8 de setembre, és el dia que tots units celebrem la nostra andorraneïtat. I la celebrem aquells que som andorrans, però també els milers de persones que al llarg dels anys han fet d’aquestes valls la seva llar.

Commemorar el Dia de Meritxell va molt més enllà de la litúrgia. Són molts qui ho celebren amb la família i amics fent un bon àpat o gaudint junts d’una jornada festiva, però és innegable que el pelegrinatge fins al Santuari de Meritxell és una tradició immemorial que avui segueix ben viva i que referma la unió dels que vivim a les Valls d’Andorra. Una tradició i mostra de respecte cap a la nostra patrona, Nostra Senyora de Meritxell, que estic segur que es mantindrà al llarg del temps.

Feliç Dia de Meritxell a totes i a tots.





Carles Ensenyat Reig

Síndic general