Salutació del copríncep episcopal per la festivitat de Meritxell

Joan-Enric Vives i Sicília, arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra

Els andorrans estem de festa. Celebrem la solemnitat de la Mare de Déu de Meritxell, la nostra Mare i Patrona des de fa 150 anys, que vetlla amorosa per les nostres Valls. Serà el proper 24 d’octubre, quan s’escauran pròpiament els 150 anys de la seva proclamació pels síndics i el Consell general en ple, com a Patrona i especial Protectora del Principat d’Andorra des de temps immemorial, ja que “és venerada i tinguda en moltíssima devoció”, volent “atraure les benediccions del cel pel que toca a l’esdevenidor”, com deia el M.I. Sr. Síndic Nicolau Duedra en la seva proclama del 1873, ja que “ha donat repetides gràcies, sempre que ha estat invocada”. Invoquem-la també nosaltres, els cristians del segle XXI, amb cor de fills i mans agermanades i suplicants.

Per a solemnitzar aquest esdeveniment, ens visita enguany l’Emm. Sr. Cardenal Pietro Parolin, Secretari d’Estat del Sant Pare, és a dir el seu més alt i estret col·laborador en el govern de l’Església universal. El Principat a través de les seves Autoritats l’havia convidat, i fins ara no havia estat possible la seva presència. L’avinentesa dels 150 anys de la Declaració com a Patrona del nostre País ho ha fet possible. Un nou regal a Andorra de la Mare de Déu que honora el nostre País i que agraïm de cor.

Acudim a la nostra Mare celestial, invoquem-la amb fervor i devoció, perquè ens ajudi en tots els reptes que se’ns presenten, que ajudi les autoritats i les famílies, els infants i els joves, els ancians i els necessitats. Que doni aixopluc als qui el necessiten i salut als malalts, consoli els tristos i ens meni sempre cap a Crist, el nostre germà i el nostre Salvador.

Que estengui la seva mà beneïda sobre tots els racons del nostre País pirinenc, que penetri tots els cors amb la seva misericòrdia, i ens agermani amb tots els pobles del món, perquè bastim la justícia i la pau, tan anhelades, unides amb una fraternitat fecunda d’amor solidari autèntic.

No perdem el fervor dels nostres síndics del segle XIX, ans renovem-lo. Déu obra per a nosaltres, a través de Maria, un futur ple d’esperança.

Visquem una joiosa festa de la Mare de Déu de Meritxell!





+Joan-Enric Vives i Sicília

Copríncep episcopal