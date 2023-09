Diada de Meritxell: Salutació del cap de Govern, Xavier Espot

El cap de Govern, Xavier Espot (SFGA)

És un honor saludar-vos amb motiu de la festa de la Mare de Déu de Meritxell en un any especialment significatiu perquè celebrem el 150è aniversari de la proclamació per part del Consell General de Nostra Senyora de Meritxell com a patrona de les Valls d’Andorra, fent realitat un dels anhels del poble andorrà: consolidar com a símbol nacional la dimensió religiosa, tradicional, festiva i popular de Meritxell.

El dia de celebració de la nostra patrona és un dia carregat de simbolismes, un dia en què queda palès que som un país arrelat en una història i unes tradicions seculars, però que a la vegada hem sabut avançar amb pas ferm cap a la modernitat. Meritxell és un dia de retrobaments en què s’evidencien més que mai no només els nostres vincles de pertinença, sinó també la nostra capacitat d’integrar la diversitat de la nostra societat; una societat que valora i respecta enormement la pluralitat, la tolerància, el diàleg i la cooperació.

El Dia de la Mare de Déu de Meritxell també és l’inici d’un nou curs polític que serà especialment intens, perquè els reptes que hem d’afrontar són importants si volem que Andorra segueixi oferint més i millors oportunitats per a les seves ciutadanes i ciutadans i, especialment, per al seu jovent. Per aquest motiu, al llarg d’aquesta novena legislatura hem d’esmerçar tots els esforços necessari per avançar cap a la transició energètica i el creixement urbanístic sostenible, pal·liar la manca d’habitatge a preu assequible o l’encariment del cost de la vida, o impulsar la diversificació de l’economia en clau d’innovació i sostenibilitat.

Aquests reptes tenen una dimensió social i econòmica evident i seran determinants per aconseguir la prosperitat econòmica i social en els pròxims anys. Sense cap mena de dubte, l’Acord d’associació amb la Unió Europea és la clau de volta del procés de diversificació econòmica que vam iniciar ara fa més de deu anys, perquè permetrà la participació del nostre país en el mercat interior de la UE de forma progressiva, ponderada i respectuosa amb determinades especificitats d’Andorra. Ens trobem en una fase de la negociació amb la Unió Europea que requereix més que mai explicar àmpliament a la ciutadania tot el que implica aquest procés; així, en els propers mesos intensificarem les accions de comunicació per compartir tota la informació que tenim a l’abast. Un exercici de transparència per arribar allà on la política no arriba i perquè tothom es pugui formar una opinió detallada i objectiva.

He iniciat aquesta salutació destacant que el Dia de Meritxell és un símbol inequívoc de l’excel·lent convivència entre la modernitat i la tradició. I els reptes als quals ens enfrontem també són un exemple d’aquesta convivència; hem modelat un país cosmopolita i obert, però que conserva la nostra essència, la nostra genuïnitat i les fortaleses que ens ha fet grans al llarg de la nostra història. Ara, en ple segle XXI, toca seguir avançant cap a un model sostenible capaç de satisfer les nostres necessitats actuals sense comprometre les necessitats de les generacions futures. Per tant, hem d’assolir un creixement equilibrat en els àmbits mediambiental, econòmic i social.

Un any més, des del Santuari de Meritxell s’ha pensat en un programa per dignificar aquest dia tan especial al qual tothom està convidat. Un dia que ens uneix a totes i a tots i que fa palès que som una societat orgullosa de la seva identitat i alhora altament cohesionada i inclusiva.

Xavier Espot Zamora

Cap de Govern del Principat d’Andorra