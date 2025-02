Detingut per retenir l’exparella contra la seva voluntat al Pas

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

El servei de Policia ha detingut, la matinada d’aquest divendres, al Pas de la Casa, un home de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, per violència de gènere, i contra llibertat per haver retingut l’exparella contra la seva voluntat dins d’un magatzem de l’establiment que ella regenta a la localitat de la parròquia d’Encamp.

Els fets haurien tingut lloc després que l’home, que també és extreballador del local, entrés a l’establiment i es dirigís al magatzem. La dona el va seguir per a dir-li que hi tenia l’entrada prohibida i llavors la va retenir amb ell a l’interior fins que en va poder sortir amb l’ajuda d’un cambrer i va alertar la Policia.