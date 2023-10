Detingut per portar una navalla prohibida i li troben 520 paquets de tabac al cotxe

Un home emmanillat (arxiu)

La Policia ha detingut aquesta setmana, al Pas de la Casa, un jove de 19 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per dur una navalla de 8,8 centímetres i, per tant, de port prohibit. L’arrest es va produir dimecres a la tarda després que el detingut i la persona que l’acompanyava sortissin d’un cotxe en actitud sospitosa.

Els agents van procedir a controlar-los i van localitzar la navalla durant la palpació de seguretat. Posteriorment, es va revisar el vehicle i al maleter es van trobar 520 paquets de tabac amb un preu de cost de 2.000 euros.