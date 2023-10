Els dipòsits d’aigua de la Massana recuperen nivells

El dipòsit de Grau Roig que subministra aigua a la Massana (Comú)

El sistema de telegestió del dipòsit de Grau Roig indicava aquest matí de divendres que el nivell estava al 100%. Per tant, les pluges de les darreres hores han permès augmentar el cabal d’aigua que entra al dipòsit, fins omplir-lo del tot, i ja es poden aixecar les mesures dels darrers dies. No obstant, el Comú de la Massana continua demanant un ús responsable de l’aigua, introduint mesures d’estalvi en els hàbits del dia a dia.

La corporació massanenca està demanant des de la passada primavera una racionalització d’aquest bé natural, ja que el canvi climàtic està comportant una disminució de l’acumulació de neu, un desgel abans d’hora i temperatures més altes.

Recordar també que els set comuns tenen en marxa una campanya conjunta per a conscienciar sobre la necessitat d’estalviar aigua, a través de diverses càpsules amb pautes i consells.

Tot i que les pluges estan sent molt beneficioses per a restablir la normalitat a la xarxa d’aigua massanenca, el Comú vol mantenir la prudència, ja que està plovent sobre un terreny molt sec, cosa que no permet una òptima filtració. Per això, es continuarà fent un seguiment acurat de la situació.

D’altra banda, el Comú ha intensificat l’estudi del pla d’enginyeria per a aplicar accions que permetin ampliar la capacitat de captació d’aigua a curt termini.

Recordem que durant aquest mandat, el Comú de la Massana ha invertit 3,1 milions d’euros en la millora de la xarxa d’aigua, amb projectes com la captació dels Hortons, la reforma del dipòsit de Fenerols, el nou dipòsit de la Caubella, la reforma dels dipòsits del Puiol del Piu i Comes de Banyàs o la campanya de detecció de fuites, que ha permès detectar i reparar una desena de fuites. A més, també s’ha instal·lat la telegestió del dipòsit de Grau Roig, que facilita molt el control dels nivells.

El Comú de la Massana agraeix la implicació de la ciutadania durant aquests dies i també fa una crida a tenir sempre un consum responsable de l’aigua.