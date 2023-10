Arrestats per possessió de droga, alcoholèmia i conduir amb el permís retirat

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Els darrers dies, la Policia ha detingut dues persones a la frontera del riu Runer com a presumptes autores de delictes contra la salut pública. Un dels arrestats, de 33 anys, entrava al país amb 0,3 grams de cocaïna. A l’altra, una dona de 27 anys i no resident, se la va trobar en possessió de 2,92 grams de cocaïna i 23,63 d’haixix.

Tres persones més han estat arrestades aquesta setmana. Una d’elles, de 49 anys, per donar positiu en drogues al volant; una altra, de 27 anys, per conduir amb el permís retirat i, finalment, una tercera, de 33 anys i no resident, que havia estat expulsada del país per un període de tres anys.