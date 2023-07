Detingut per amenaçar uns joves amb una pistola elèctrica

Un home emmanillat (arxiu)

La Policia va detenir aquest passat dimecres a la nit, 19 de juliol, a la Massana un home, de 50 anys d’edat i no resident al Principat, com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la llibertat per port il·legal d’arma.

Inicialment, l’arrestat havia protagonitzat un conflicte amb un altre home a Escàs per causar molèsties als veïns i, minuts més tard, hauria seguit tres nois que es desplaçaven en cotxe prop de la rotonda d’Erts i els hauria barrat el pas amb el seu vehicle circulant contra direcció. Va ser llavors quan els hauria amenaçat amb una pistola d’impulsos elèctrics i un pal de fusta, motiu pel qual va ser detingut.