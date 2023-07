Immigració: No s’aturen les detencions per falsificar documents

Un home emmanillat (iStock)

Ja fa setmanes que el Cos de Policia informa de diverses detencions de persones que presenten documents per a poder aconseguir el permís de residència i treball. Una documentació que està falsificada o bé manipulada parcialment. De fet, fa pocs dies, la Policia exposava en la seva web què pot comportar un delicte com aquest.

Ahir dijous mateix, 20 de juliol, la Policia va arrestar un altre home, de 38 anys d’edat i no resident a Andorra, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar el certificat d’experiència laboral per tal d’obtenir el permís de residència i treball.