Detingut en amenaçar de mort a l’ex-parella

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (de l’11 al 17 de gener de 2021). Entre aquestes, hi ha la d’un home acusat d’amenaçar de mort a la seva ex-parella. Es tracta d’un home de 52 anys, que va ser detingut el passat 14 de gener a les 16:15 hores a Sant Julià de Lòria. Els agents van ser requerits ja que una dona manifesta haver patit maltractaments i amenaces per part de la seva ex-parella, pel que es va detenir l’interessat per un presumpte delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic.

Per delictes contra la salut pública s’ha detingut a un total de 8 persones. 6 es van detenir el dia 14 en el marc de l’operació Queen. Es tracta de tres dones de 32, 28 i 21 anys i tres homes de 36, 30 i 28 anys. Com a presumptes autors de delictes contra la salut pública s’han detingut dues persones més aquesta setmana, fora de l’operació Queen. Una d’aquestes detencions correspon a un home de 43 anys a qui es va trobar en possessió de 0,7 grams d’heroïna. La Policia va ser requerida perquè l’interessat havia estat controlat per un petit furt de mercaderia en un establiment comercial, segons explica el cos de l’ordre en un comunicat. Aquesta detenció es va produir el dia 15 de gener a les 21:08 hores a Andorra la Vella. L’altra detenció va tenir lloc el dia 17 a les 12:40 hores a la frontera del riu Runer. Es tracta d’un home de 30 anys que accedia al Principat en un turisme particular i en possessió de 2,5 grams de cocaïna.

D’altra banda, la Policia també ha detingut, aquesta passada setmana, a dues persones com a presumptes autors de delictes d’injúries i resistència greu als funcionaris de policia. La primera d’aquestes detencions és la d’un home de 30 anys i es va produir el dia 12 de gener a les 00:36 hores a Sant Julià de Lòria. Els agents van ser requerits per una forta discussió en un domicili particular. En ser qüestionat pels fets, l’interessat va tenir una actitud desafiant i poc col·laboradora. En el comunicat policial s’explica que l’home va negar-se a identificar-se i a fer ús de la mascareta sanitària, i que va proferir insults als agents interventors. L’altra detenció es va produir el 14 de gener a les 02:20 hores a Canillo. Es tracta d’una turista de 27 anys que va reaccionar de manera desproporcionada envers els agents en un control d’alcoholèmia, quan anava d’acompanyant. La Policia va fer el control d’alcoholèmia al conductor -de 42 anys i veí del Principat-, que va donar positiu i amb una taxa d’1,19 g/l -per la qual cosa se’l va detenir-, després de cometre una infracció al codi de circulació. Segons explica la Policia en el comunicat, la dona, que anava d’acompanyant va insultar i desobeir “reiteradament” les ordres donades pels agents.

Una altra detenció va tenir lloc a la frontera del riu Runer el dia 16 de gener a les 02:40 hores. L’home, de 38 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia, per un crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Per delictes contra la seguretat del trànsit s’han detingut sis persones. Una d’elles, la que s’ha explicat anteriorment i en la que també es deté a l’acompanyant per injúries i resistència greu als funcionaris de policia. Una altra detenció es va produir el dia 12 de gener a les 15:35 hores quan l’interessat, un home de 54 anys, va rebre l’alta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell on va ingressar el dia 10 arran d’un accident de circulació en el que va resultar ferit i va donar una taxa d’alcohol de 2,05 g/l. Se li atribueix, a més, un delicte contra la integritat física, ja que va resultar ferida també la seva acompanyant.

Altres quatre detencions per alcoholèmia s’han produït en el marc de controls rutinaris i una d’elles, a més, també va donar positiu a la prova de control de tòxics salivar.