El PS exigeix responsabilitats a Martínez Benazet per la manca de rigorositat

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha constatat, “davant diversos interlocutors polítics internacionals”, que el Govern d’Andorra no havia tancat encara el contracte per fer arribar les vacunes al Principat, tal com el Cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de salut, Joan Martínez Benazet, “havien reiterat en múltiples ocasions”, assegura la formació en un comunicat.

Els socialdemòcrates troben “inadmissible aquesta manca de rigor i exigeixen responsabilitats” al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, “per haver faltat a la veritat en diferents ocasions davant la ciutadania andorrana envers l’arribada de les vacunes”. En aquest sentit, lamenten “el fet de seguir constatant davant els seus interlocutors internacionals que el Govern no té relacions internacionals de pes en l’escenari europeu i, sobretot, el que és més preocupant: amb els nostres dos països veïns”, afirma el PS en la nota de premsa.

Des del PS assenyalen que el “Govern s’ha acostumat a excusar-se en errors o problemes aliens”. En aquest punt, exigeixen “transparència i rigorositat per acabar amb aquest desgovern”. “El Govern ha de deixar de culpar a tercers, administracions internacionals o empreses estrangeres de la seva incompetència i ineficiència”, manifesten des de la formació.

Si bé els socialdemòcrates asseguren entendre “la dificultat i la complexitat del moment” -per això “sempre s’han posat a disposició del Govern encara que sense èxit per culpa de la supèrbia d’aquest”-, consideren que no es pot seguir acceptant “la manca de veritat d’aquest Govern”. “En la majoria d’ocasions, quan les coses no van bé, culpabilitzen a tercers, i quan les coses es fan bé, posar-se medalles”, destaquen des del PS.

La formació socialdemòcrata recorda en la nota de premsa que “aquest desgovern i aquest descrèdit de la política suposen un cost molt elevat per moltes empreses, autònoms i treballadors del país“, i “exigeixen al cap de Govern, Xavier Espot, que posi ordre i rigorositat dins el Govern conservador que presideix”.