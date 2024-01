Detingut el grup criminal que va assaltar un banc a Oliana al juliol

Vídeo: Mossos d’Esquadra / Guàrdia Civil

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat Central d’Atracaments de la DIC, conjuntament amb la Guàrdia Civil de la Comandància de València van detenir el passat 15 de gener tres homes, d’entre 40 i 49 anys, a qui se’ls atribueixen delictes de robatori amb intimidació, danys, detenció il·legal i pertinença a grup criminal. Les detencions es van realitzar a la localitat de Villanueva de Gállego (Saragossa) quan els tres homes es disposaven a cometre un robatori.

La investigació va arrancar quan els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement d’un robatori en una entitat bancària d’Oliana (Alt Urgell) el 26 de juliol de 2023. Els fets van succeir quan dos homes van accedir a l’interior del banc amb armes blanques i van amenaçar els treballadors que tot just havien començat la seva jornada laboral. Els presumptes autors van entrar al local a través d’un butró dut a terme en un edifici annex i una vegada aconseguit el seu botí van immobilitzar els treballadors.

A partir de les declaracions de testimonis dels fets, de les gestions realitzades i de l’estreta col·laboració del departament de seguretat de l’entitat bancària, els investigadors de la DIC van iniciar la investigació que va situar un dels presumptes autors a la localitat de Llíria (València). Per aquest motiu, es va establir un conjunt d’investigació amb la Guàrdia Civil de la Comandància de València.

Amagats en edificis adjacents als bancs

El grup tenia un modus operandi molt marcat ja que els presumptes autors escollien oficines bancàries de poblacions amb pocs habitants i que en paral·lel disposessin d’un local adjacent que no estigués habitat. En aquest sentit, també realitzaven funcions de vigilància i control a l’hora de l’obertura de l’oficina avaluant quants treballadors accedien a treballar a l’entitat.

Detenció in fraganti a Saragossa

Amb totes les indagacions i seguiments realitzats per l’equip conjunt de treball, els Mossos d’Esquadra i la Guardia Civil van detenir in fraganti aquest dilluns 15 de gener els tres homes quan es disposaven a assaltar una altra entitat bancària en aquest cas a Villanueva de Gállego (Saragossa).

Els tres lladres havien accedit durant el cap de setmana previ a un local adjacent després d’haver corroborat que no hi havia ningú a l’interior i no van sortir del local durant més de 24 hores prèvies al moment previst per a cometre el robatori, dilluns a primera hora, que és quan obria l’entitat bancària. En el moment de la detenció els agents van comprovar que el local ja presentava un forat fet per tal d’accedir al banc i actuar de la mateixa manera que havien emprat en el robatori d’Oliana, l’estiu de 2023. A més, també se’ls va intervenir guants i escarpins que guardarien relació amb els fets comesos a l’Alt Urgell.

El dimarts 16 de gener es van portar a cap tres entrades i escorcolls als domicilis dels investigats, dos a Paterna i un a Llíria. Des de fa més d’una dècada la Comunitat Valenciana ha patit una onada d’atracaments amb aquest modus operandi tan característic i especialitzat.

Els detinguts van passar ahir dimecres, 17 de gener, a disposició del Jutjat d’Instrucció número 1 de Solsona que és qui ha liderat la investigació.