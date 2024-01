A Andorra la Vella, els preus públics i les taxes s’actualitzen aquest 2024 el 3,5%, per sota de l’IPC

Els membres de la corporació al Comú d’Andorra la Vella, aquest dijous (Comú)

El Consell de Comú d’Andorra la Vella, el primer d’aquest mandat 2024-2027, ha donat llum verda, avui dijous, a les Ordinacions tributàries comunals i les de preus públics per a aquest any. S’ha aprovat un increment de la majoria de preus públics en un 3,5%, per sota de d’IPC que per a aquest any s’ha fixat en el 4,6%. La quota del Foc i lloc, per exemple, queda establerta en 27,85 euros.

Pel que fa al consum d’aigua per a usos domèstics, professionals i hotels, s’ha establert una graella d’increments amb l’objectiu de penalitzar més el qui més consumeix: els usuaris que se situïn en el primer tram de consum tindran una apujada de la tarifa del 2,5% aquest any; els que consumeixin al segon tram, un increment del 3,5% i els que estiguin en el tercer tram, patiran un augment del 4,5%.

D’altra banda, les tarifes de totes les taxes comunals i els preus públics també creixen un 3,5%, a excepció de la zona blava i verda d’aparcament i la targeta PK, que es mantenen sense apujades.





El cònsol major assumeix Planificació urbanística i Turisme i Comerç

En la mateixa sessió de Consell de Comú també s’han aprovat la creació i la delegació de les conselleries d’aquest mandat, que queden delegades de la manera següent:

Sergi González Camacho: Conselleries de Planificació Urbanística, i Turisme i Comerç.

Olalla Losada Seguin: Conselleria de Cultura, Activitats esportives i Participació ciutadana.

Jordi Cabanes Turné: Conselleries de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural.

Marc Torrent Casado: Conselleries de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge.

Maria Nazzaro Martínez: Conselleria de Social, Joventut i Espai Ciutadà.

Eva Tadeo Balaguer: Conselleria de Gestió de Talent i de Persones.

Joaquim Miró Castillo: Conselleria de Finances.

Susagna Mosquera Leyva: Conselleria de Tràmits, Tributs i Deutors.

Xavier Surana Sanchez: Conselleria de Circulació i Aparcaments.

Alhora, s’han nomenat els membres del Consell d’administració de JOVIAL per a aquest mandat, que estarà integrat per Marc Torrent, Olalla Losada, Maria Nazzaro i Rosa Maria Sabaté.

La sessió s’ha tancat amb l’acte de promesa de Gilbert Blasi com a secretari general i Joan Obiols com a interventor comunal.