Nova empenta a l’esport de motor

Sasplugues, Santacreu i Capdevila en la roda de premsa d’aquest dijous (ACA CLUB)

La seu social de l’ACA CLUB ha acollit avui dijous la presentació de la nova Comissió Esportiva de l’entitat. Antoni Santacreu Coma n’és el nou president i Joel Capdevila es fa càrrec de la gestió tècnica. Toni Santacreu, històric copilot andorrà, a més de tenir un palmarès únic, disposa de coneixements sòlids i d’una bona experiència en l’ecosistema del motorsport nacional i internacional.

Joel Capdevila va entrar en el programa de Joves Pilots de l’ACA l’any 2008. Com a pilot experimentat, va participar en les GSeries, en què va guanyar l’any 2013; aquest mateix any va pujar a la part més alta del podi del Campionat de Catalunya de muntanya. Després, va continuar formant-se com a comissari i oficial FIA fins que va arribar a ser director de cursa de la Pujada Arinsal, del Ral·li d’Andorra i de les GSeries. Quant a estudis professionals, està graduat en ciències de l’activitat física i de l’esport, i està especialitzat en gestió esportiva. Els darrers anys ha estat vinculat professionalment a l’activitat esportiva com a responsable d’operacions del Circuit Andorra – Pas de la Casa.





L’ACA CLUB Esportiva

La Comissió Esportiva de l’ACA actua com a poder esportiu nacional i exerceix les funcions de Federació Nacional d’Automobilisme. Forma part de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) i té com a missió promoure l’esport de l’automòbil a Andorra, organitzar proves i donar suport i formació a joves pilots nacionals.

El procés de designació de Santacreu ha estat liderat per Enric Tarrado Vives, president de l’ACA CLUB, que ha valorat la implicació de Santacreu en el Consell Directiu del Club, així com la trajectòria esportiva.

Santacreu ha comentat: «El nostre objectiu principal és donar una empenta a l’activitat esportiva vinculada a l’automobilisme. Encarem aquesta nova etapa amb optimisme, perquè sabem que hi ha una base impecable en la gestió de la secció esportiva del club i tenim un punt de sortida immillorable. Renovem les raons que ens porten a difondre els valors positius de l’esport mitjançant l’organització de proves, la professionalització dels tècnics del sector i el suport als joves talents nacionals. Així mateix, recollim la línia estratègica del president Tarrado de continuar treballant perquè l’activitat esportiva de l’ACA tingui un impacte econòmic positiu al territori i ajudi a difondre la imatge turística del nostre país».

Toti Sasplugas Teixidó, secretari general d’ACA CLUB, ha valorat: «L’ACA recupera l’estructura tècnica de la Comissió Esportiva amb la incorporació de Joel Capdevila, cosa que suposarà, sens dubte, un pas endavant en l’àrea esportiva del club. La presidència de Toni Santacreu suma solvència i experiència a aquesta nova etapa».





Comissàries i comissaris FIA: Formacions

Una de les novetats que ha presentat Santacreu és l’acord signat amb la Reial Federació Espanyola d’Automobilisme (RFEdA), que, entre altres aspectes, recull un acord de col·laboració per a fomentar la formació dels oficials FIA. Santacreu ha comentat: «Tenim un gran col·lectiu de comissàries i comissaris amb molta experiència i coneixements que els permeten supervisar els procediments, fer respectar les normes i garantir la seguretat de totes les persones que participen en les proves, des dels pilots fins als aficionats. L’acord ens permet organitzar diferents formacions per a fer créixer el talent nacional vinculat al treball dels oficials. Així, farem formacions únicament dirigides al col·lectiu de comissàries, amb l’objectiu de promoure la diversitat i, concretament, el lloc de les dones en el món de l’automobilisme».





Calendari esportiu 2024: “Superpujada Arinsal” i 53è Ral·li d’Andorra Històric

Santacreu també ha dedicat una part de la roda de premsa a explicar el calendari esportiu per a aquest any 2024.

Les dues proves reines de la casa es mantenen al calendari amb moltes novetats. En el cas de la Pujada Arinsal (14, 15, 16 de juny), serà puntuable per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i també per al Campionat d’Espanya de muntanya. Santacreu ha comentat: «Un altre dels punts de l’acord amb l’RFEdA és incloure en el Campionat espanyol de muntanya la prova que se celebra al nostre territori, com a part de la nostra voluntat, no tan sols d’ampliar la projecció d’una prova esportiva d’una especialitat mítica del nostre país, sinó també d’estrènyer vincles i establir noves línies de col·laboració amb les federacions veïnes».

D’altra banda, una altra edició del Ral·li d’Andorra Històric tancarà el calendari de les proves organitzades per la Comissió Esportiva, els dies 27 i 28 de setembre. «L’espectacle està assegurat: un punt de trobada ineludible per als amants de les curses i dels cotxes històrics», ha dit Santacreu.

Pel que fa a les proves internacionals que passaran pel territori andorrà, Joel Capdevila ha explicat: «D’una banda, el 2 de maig tindrem el Millesim GT Tour Andorre-Cévennes-Roussillon, quarta edició del ral·li turístic belga que per tercera vegada ha triat el nostre país per a disputar-hi un dels trams. I el 30 de maig arriba a Andorra el Ral·li des Princesses Richard Mille, la versió femenina del Tour Auto, que en la 23a edició ha triat com a punt final el Principat amb un tram que es disputarà al coll d’Ordino».

Capdevila ha remarcat: «Pel que fa a la part organitzativa de les proves esportives, estem treballant en la documentació que facilita la FIA a les federacions. Som conscients que ens hem d’adaptar a les noves exigències de les competicions que evolucionen cap a models més sostenibles, tal com ho estan fent altres federacions en algunes disciplines. Un altre punt que cal destacar és que estem treballant per a tenir més i millors canals de comunicació amb la comunitat de pilots i oficials, mitjançant la publicació de noves pàgines web de les proves que facilitin molts dels procediments, tant als oficials com a l’equip de l’organització».





Jove talent nacional

Pel que fa al programa Joves Pilots, Capdevila ha expressat que es renova en un format més compacte en què el punt central és accelerar la formació com a pilot, tenint en compte els aspectes psicològics, físics i de rendiment esportiu. I hi ha afegit: «El programa Joves Pilots es desenvoluparà en dos anys. El primer any s’enfoca a adquirir coneixements i formació en diferents disciplines, mentre que el segon any servirà per a aplicar a la carrera tot el que s’hagi après al primer mòdul. Es competirà en un campionat de la disciplina de muntanya, per la qual apostem com a disciplina formativa del programa Joves Pilots».