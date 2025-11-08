Desmantellen tres grups criminals implicats en 19 robatoris en domicilis de Catalunya, alguns al Pirineu, comesos en 60 dies

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) han desarticulat tres grups criminals dedicats als robatoris en domicilis arreu de Catalunya. Tot i tractar-se de tres grups criminals diferents, el modus operandi que utilitzaven era similar. Es caracteritzaven per cometre robatoris amb força, principalment a cases aïllades, amb molta rapidesa, amb molta mobilitat i amb la utilització de vehicles de lloguer. El resultat acumulat de les tres operacions ha estat de vuit persones detingudes relacionades amb 19 robatoris a diferents domicilis de Catalunya comesos entre el 23 d’agost i el 25 d’octubre.
Dues de les tres investigacions han estat liderades per la DIC de la Regió Policial Central, que també ha format part de la tercera mitjançant un Equip Conjunt d’investigació amb la DIC de la Regió Policial Alt Pirineu i Aran i les Unitats d’Investigació Bages i Cerdanya.
Vuit robatoris, quatre detinguts i una entrada i registre
Aquest darrer cas, va acabar amb la detenció de quatre persones d’entre 23 i 26 anys a qui se’ls atribueix la comissió de vuit robatoris amb força a domicilis. El primer fet va tenir lloc el 3 de setembre en una casa de Bolvir (Cerdanya). Les gestions d’investigació van permetre determinar que el grup es desplaçava amb cotxes de lloguer amb els quals es desplaçaven ràpidament, amb una capacitat de cometre múltiples robatoris en un dia. Tant és així que els investigadors van poder acreditar dos robatoris més comesos el mateix 3 de setembre en domicilis de Berga (Berguedà) i Sant Fruitós del Bages (Bages).
Deu dies després, el 13 de setembre, els delinqüents van voler repetir la situació amb tres temptatives de robatori en interior de domicili a Masos de Pals (Girona) Gualta (Baix Empordà) i Girona (Gironès). Per a acabar, els investigadors també van acreditar un robatori més a la Roca del Vallès (Vallès Oriental) i un últim, el 25 d’octubre, a Camprodon (Ripollès).
Davant el gran volum d’activitat del grup i l’acumulació d’indicis suficients per part dels investigadors, el dia 27 d’octubre es va planificar un dispositiu que va acabar amb la detenció de quatre persones a les localitats de Calella (Maresme), Manlleu (Osona) i a Tordera (Maresme).
Justament a Tordera, l’equip investigador va identificar un dels domicilis utilitzats pel grup criminal, fet que va propiciar una entrada i registre amb autorització judicial per al dia 29 d’octubre. A l’interior de l’habitatge, el agents van localitzar rellotges, joies i eines com ara tornavisos, susceptibles de ser utilitzats per a accedir als immobles.
Una altra investigació per dos robatoris a Torà (Solsonès)
Paral·lelament a aquests fets, la DIC de la Regió Policial Central, també estava investigant un grup criminal relacionat amb dos robatoris amb força a domicilis de la localitat de Torà (Solsonès) el matí del 24 de setembre.
En aquests dos casos, els autors també van utilitzar un vehicle de lloguer per a apropar-se i fugir del lloc després dels assalts. Tot i això, en un dels casos, els individus van ser alertats pels veïns, fet que va provocar una fugida precipitada del lloc. Gràcies a la informació aportada pels testimonis i les posteriors gestions d’investigació, els agents van poder localitzar el vehicle dels assaltants en una localitat propera. Aquesta troballa va ser clau per a identificar dos dels membres del grup, de 24 anys, un dels quals va ser detingut el 21 d’octubre a Santa Coloma de Gramenet i l’altre, el 29 d’octubre a Tordera, en una entrada i registre corresponent a la investigació mencionada inicialment. Aquest fet, tot i tractar-se de grups criminals que operaven amb independència, posa de manifest la relació entre ells.
Dos detinguts més per nou robatoris comesos en un mes arreu de Catalunya
El 25 de setembre, també des de la DIC de la Regió Policial Central, els agents van interceptar un vehicle a l’Hospitalet de Llobregat quan tornava de cometre un robatori i van detenir dos homes de 24 i 27 anys. Era el desenllaç d’una investigació que havia començat amb un robatori amb força en un domicili de Sant Vicenç de Castellet (Bages) a finals d’agost, on els autors havien sostret objectes de valor, diners en efectiu i un vehicle de la casa assaltada. Les gestions investigadores els van relacionar amb vuit robatoris més, principalment a cases aïllades, a les comarques del Baix Llobregat, Baix Camp, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Alt Empordà i Alt Camp.
Els tres grups compartien àmbit delictiu i una manera molt similar d’actuar: llogaven vehicles a noms de tercers per a evitar ser identificats fàcilment, tenien molta capacitat per desplaçar-se ràpidament arreu del territori i es caracteritzaven l’alta freqüència a l’hora de cometre els robatoris, amb un gran nombre d’assalts en pocs dies o, fins i tot, en la mateixa jornada.
El desmantellament d’aquests tres entramats tan actius a tot Catalunya suposa un cop important en la lluita contra grups especialitzats dedicats a l’àmbit patrimonial i reforça la importància i efectivitat de la coordinació territorial dins del Cos de Mossos d’Esquadra.