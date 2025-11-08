El sènior femení del VPC s’imposa a l’INEFC Lleida i apunta amunt

Ordino ha estat l’escenari d’una nova victòria (32-17) del sènior femení del VPC, que ha superat amb autoritat l’INEFC Lleida en un partit de rugbi intens i molt físic. Les locals han mostrat un joc contundent i una gran concentració que les manté plenament en la lluita a la part alta de la classificació. Tot l’equip ha brillat trencant amb decisió la línia lleidatana, imposant-se per potència i ritme. Molta disciplina, i molt atentes a les obertures rivals, la melé andorrana ha dominat clarament malgrat el major pes de les visitants.
Tot i el bon nivell del conjunt lleidatà, la solidesa defensiva de les andorranes, amb placatges a dos i una pressió constant, ha estat determinant. El conjunt tricolor continua demostrant una gran maduresa i ambició competitiva, signant una victòria que confirma la seva candidatura als llocs capdavanters de la lliga.