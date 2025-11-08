Arnau Soldevila es retira de la Marató dels Dements per molèsties en un turmell

El jove esportista andorrà, Arnau Soldevila
El jove esportista andorrà, Arnau Soldevila, en una imatge d’arxiu (FAM)

El corredor de curses de muntanya, Arnau Soldevila, no ha pogut finalitzar la Marató dels Dements 2025, a Eslida, Castelló, en el que era la Final de les Merrell World Series Skyrunning per molèsties en un dels seus turmells. A principis de setmana, en uns dels entrenaments a Andorra, el corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va patir un lleuger esquinç que malgrat no ser de gravetat al final ha estat el culpable de no arribar al 100% a la darrera cita de la temporada.

Tot i això, Soldevila ha volgut sortir a disputar la cursa, coneixedor de l’impediment que patia, però amb l’objectiu de lluitar, com sempre ha fet, per la millor posició possible. La dificultat de la prova ha comportat que a la que anava avançant la cursa, les seves aspiracions a fer un resultat correcte s’anaven reduint, això juntament amb les senyals que enviava el turmell que no estava bé, ha provocat que en el quilòmetre 21,2 a la població d’Ain, Soldevila digués prou i decidís retirar-se. Una decisió que el que buscava és no provocar un mal pitjor a la zona afectada que veies condicionada l’inici de la propera temporada.

