Demòcrates: “Mesures contundents i transversals per a frenar el contraban al Pas de la Casa”

El Consell General ha aprovat aquest dijous -amb els vots favorables de tota la Cambra a excepció dels d’Andorra Endavant- una llei que incideix de manera contundent, amb mesures transversals, per a frenar el contraban al Pas de la Casa i acabar amb la sensació d’inseguretat que viu actualment el nucli urbà, a causa del moviment, massa habitual, de grups que creuen la frontera fent tràfic il·lícit de contraban.
El Projecte de llei de modificació de la Llei de control de mercaderies sensibles estableix un conjunt d’accions, com la possibilitat de limitar els horaris comercials -via reglament- de venda de tabac; la prohibició de compaginar una llicència de venda de tabac amb qualsevol altra al mateix establiment; més requisits de transparència i d’obligacions d’informació sobre quanties i marques als venedors, per a controlar millor les transaccions que s’efectuen; l’enduriment de les sancions -es tripliquen-; i una suspensió temporal de les llicències de mercaderies sensibles al Pas de la Casa -actualment n’hi ha 86 vigents-, fins que no s’estabilitzi la situació. Aquest darrer punt és el que justifica especialment que el projecte de llei de Govern s’hagi entrat al Consell General amb caràcter d’extrema urgència: el Govern el va presentar dimarts i s’ha aprovat dos dies després.
Tal com ha defensat el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, “la situació d’inseguretat que es viu al Pas de la Casa perjudica no només els turistes, sinó també les famílies i persones que hi viuen i treballen, i obliga a prendre mesures més contundents”. Per això la transcendència d’aquesta llei que, a més, i tal com ha recordat Jordana, forma part d’un Pla de xoc “més ambiciós” amb nombroses mesures, desplegat des del Govern amb la col·laboració de la Policia.
Entre aquestes, el president del Grup Demòcrata ha ressaltat la modificació del Codi Penal per a crear un nou delicte menor (amb penes de fins a dos anys de presó) que penalitzi l’entrada i sortida del país per punts fronterers no habilitats més d’una vegada en 24 hores, i amb la finalitat d’acumular mercaderia sensible. També ha subratllat l’augment d’efectius dels cossos especials, amb la incorporació de 23 nous agents de Policia i de 15 nous agents de Duana. Aquest increment anirà acompanyat de la creació d’un grup policial fix al Pas de la Casa que es dedicarà de manera exclusiva al control del contraban.
Tot aquest contingent de mesures permetran que el Pas de la Casa “no es vinculi al contraban, sigui un bon lloc on viure-hi i també un bon lloc on comprar. Amb una imatge predominant de seguretat i de bona convivència“, ha manifestat Jordana.
Aquesta llei ha estat l’únic punt de la sessió del Consell General d’aquest dijous. En acabar, s’ha continuat amb una sessió de preguntes al Govern.