El Pacte d’Estat repassa els progressos de l’Acord d’associació amb la Unió Europea

El Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació s’ha reunit aquest dimecres durant la sessió quinzenal per a valorar l’estat d’avançament del projecte, que ara se centra en les converses al Consell de la UE sobre la naturalesa jurídica de l’Acord. En relació amb aquesta qüestió, el Govern ha informat que encara no hi ha una posició unànime dels 27 estats membres i que segueixen oberts els debats sota el lideratge de la presidència danesa.
El Govern també ha traslladat al representants del Pacte les gestions que s’estan duent a terme pel que fa a la implementació del nou reglament Entry Exit Sistem per part dels estats membres i de quina manera Andorra haurà d’adaptar certs procediments per complir amb el reglament. En aquest sentit, el Govern ha acordat modificar el Reglament d’immigració perquè els treballadors extracomunitaris acreditin disposar d’un visat vàlid a l’Espai Schengen.
En paral·lel, el pròxim 10 de novembre, una delegació dels partits del Pacte d’Estat amb representació parlamentària viatjaran a Brussel·les per a reunir-se amb Željana Zovko, membre titular de la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu, per a conèixer de primera mà l’estat d’avançament dels treballs que s’estan duent a terme en relació a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea.
1.500 guies informatives repartides i 250 consultes ateses durant la Fira
D’altra banda, durant la reunió també s’ha fet balanç de l’activitat registrada a l’estand de l’Acord d’associació a la Fira d’Andorra la Vella, durant la qual s’han repartit un total de 1.500 guies informatives i s’han atès al voltant de 250 consultes ciutadanes. També s’ha registrat una bona participació a les activitats més lúdiques, com el videomatón “Digues la teva” on més de 150 persones han enregistrat a través d’un petit vídeo la seva visió de l’Andorra del futur i, per als més joves, s’han produït prop d’un miler de cromos personalitzats.
Entre les activitats informatives també destaquen les 10 entrevistes dutes a terme durant la Fira a ciutadanes i ciutadans amb perfils diversos, que van compartir la seva visió del projecte de l’Acord d’associació, així com els seus neguits.