El SAAS inicia un estudi innovador per a millorar la qualitat de vida de les persones supervivents de càncer de mama

La Dra. Cris Royo, metgessa especialista en Medicina Interna del SAAS, responsable del projecte (SAAS)
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha iniciat un estudi innovador per a millorar la qualitat de vida de les persones supervivents de càncer de mama. L’estudi de seguiment s’ha engegat amb 31 persones i es fa a través de l’aplicació mòbil Xemio Care. El projecte està liderat per la Unitat d’Oncologia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb la participació de Psicooncologia i del servei de Dietètica i Nutrició, amb l’objectiu d’acompanyar i donar suport a les dones que han superat un càncer de mama.

L’aplicació mòbil Xemio Care, desenvolupada a Barcelona per la Fundació iSYS amb la col·laboració de l’Hospital Clínic, permet realizar el registre de símptomes, promoure hàbits de vida saludables i inclou informació per al suport psicològic i nutricional, abordant així l’atenció de manera integral i personalitzada.

Cal destacar la incorporació específica en la versió andorrana de l’app de l’avaluació de la salut sexual com a tret diferencial degut a que és un àmbit poc avaluat en les pacients de llarga supervivència i s’estima d’alt impacte en la qualitat de vida de les mateixes.

L’estudi es duu a terme gràcies al suport econòmic de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), que va destinar la recaptació de la Cursa de la Dona de l’any 2024 (7.500 €) a finançar aquesta investigació.



Un estudi pioner amb impacte social

Es tracta d’un assaig clínic prospectiu i aleatoritzat. L’estudi pretén avaluar com l’ús de l’app Xemio Care pot millorar l’autoeficiència de les pacients, reduir l’ansietat i la depressió, afavorir una millor alimentació i augmentar l’activitat física, així com explorar la salut sexual i la qualitat de vida global de les supervivents de càncer de mama.

Aquest projecte suposa un pas endavant en la incorporació de les noves tecnologies a l’atenció sanitària, oferint un seguiment més proper i humà que té en compte totes les dimensions de la salut.

Els resultats d’aquesta recerca no només beneficiaran les pacients participants, sinó que podrien obrir la porta a aplicar aquesta eina en altres tipus de càncer i malalties cròniques, reforçant l’aposta per la salut digital del SAAS. 

