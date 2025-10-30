El SAAS inicia un estudi innovador per a millorar la qualitat de vida de les persones supervivents de càncer de mama

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha iniciat un estudi innovador per a millorar la qualitat de vida de les persones supervivents de càncer de mama. L’estudi de seguiment s’ha engegat amb 31 persones i es fa a través de l’aplicació mòbil Xemio Care. El projecte està liderat per la Unitat d’Oncologia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb la participació de Psicooncologia i del servei de Dietètica i Nutrició, amb l’objectiu d’acompanyar i donar suport a les dones que han superat un càncer de mama.
L’aplicació mòbil Xemio Care, desenvolupada a Barcelona per la Fundació iSYS amb la col·laboració de l’Hospital Clínic, permet realizar el registre de símptomes, promoure hàbits de vida saludables i inclou informació per al suport psicològic i nutricional, abordant així l’atenció de manera integral i personalitzada.
Cal destacar la incorporació específica en la versió andorrana de l’app de l’avaluació de la salut sexual com a tret diferencial degut a que és un àmbit poc avaluat en les pacients de llarga supervivència i s’estima d’alt impacte en la qualitat de vida de les mateixes.
L’estudi es duu a terme gràcies al suport econòmic de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), que va destinar la recaptació de la Cursa de la Dona de l’any 2024 (7.500 €) a finançar aquesta investigació.
Un estudi pioner amb impacte social
Es tracta d’un assaig clínic prospectiu i aleatoritzat. L’estudi pretén avaluar com l’ús de l’app Xemio Care pot millorar l’autoeficiència de les pacients, reduir l’ansietat i la depressió, afavorir una millor alimentació i augmentar l’activitat física, així com explorar la salut sexual i la qualitat de vida global de les supervivents de càncer de mama.
Aquest projecte suposa un pas endavant en la incorporació de les noves tecnologies a l’atenció sanitària, oferint un seguiment més proper i humà que té en compte totes les dimensions de la salut.
Els resultats d’aquesta recerca no només beneficiaran les pacients participants, sinó que podrien obrir la porta a aplicar aquesta eina en altres tipus de càncer i malalties cròniques, reforçant l’aposta per la salut digital del SAAS.