“Del néixer al renéixer. Vivències a l’antic Egipte”, arriba al CAEE amb una visió renovada d’una civilització mil·lenària

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) presenta l’exposició Del néixer al renéixer. Vivències a l’antic Egipte, una mostra que proposa una mirada diferent a la civilització egípcia a través de la vida quotidiana dels seus habitants. Organitzada en col·laboració amb el Museu Egipci de Barcelona (Fundació Arqueològica Clos), l’exposició reuneix un conjunt de peces arqueològiques que ofereixen una aproximació propera a la maternitat, la infància, el món laboral, la llar, la relació amb el poder i la mort, entre altres aspectes. L’objectiu és combinar la informació històrica amb una lectura que permeti establir empatia amb les vivències d’una de les civilitzacions més fascinants de la història.
El conseller de Cultura, Valentí Closa, ha destacat que “és una exposició molt interessant, que situa el CAEE com un referent de l’art una vegada més i que estem segurs que tindrà molt d’èxit. Per la seva banda, la directora general del Museu Egipci de Barcelona, Maixaixa Taulé, ha indicat que “és un plaer col·laborar amb el Comú” i ha afegit que l’exposició “parla de l’antic Egipte, però des d’una perspectiva més humana, fent un recorregut al llarg de la vida de la persona”.
L’exposició Del néixer al renéixer. Vivències a l’antic Egipte, que es podrà visitar fins al 21 de febrer de 2026, es complementa amb un seguit d’activitats paral·leles, entre les quals destaquen diverses xerrades i conferències a càrrec d’experts en egiptologia i disciplines afins. Els interessats podran assistir a la conferència El conjunt familiar de Nikare. Un estudi en clau de gènere (dijous, 15 de gener de 2026, a les 19 h), a càrrec de Marc Orriols-Llonch, doctor en egiptologia i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona, que analitzarà qüestions com les masculinitats, les feminitats, la infància i la maternitat a l’antic Egipte.
També s’hi oferirà la conferència El rol de la dona dins la família egípcia antiga (dimecres, 21 de gener de 2026, a les 19 h), amb Anaïs Montoto Soto, doctoranda en egiptologia a la Universitat Paul Valéry de Montpeller, que explorarà el paper de la dona segons els estatus de filla, esposa i mare en les capes intermèdies de la societat egípcia.
Finalment, Myriam Seco, doctora en història per la Universitat de Sevilla i directora de destacades excavacions a Egipte i Dubai, protagonitzarà la conferència El que revela el jaciment de Tutmosis III (dimarts, 27 de gener de 2026, a les 19 h), en la qual presentarà noves descobertes sobre la vida quotidiana dels treballadors del temple.
A banda de les xerrades, s’han programat diverses activitats complementàries per a adults, com el taller de creació d’amulets amb pasta egípcia (dilluns, 17 de novembre i 15 de desembre, a les 18 h), el ritual funerari per a descobrir els costums de l’antic Egipte (dissabte 17 de gener, a les 17 h) i les tradicionals visites nocturnes a l’exposició (dimarts 9 de desembre, 20 de gener i 3 de febrer, a les 20 h).
Pel que fa al públic infantil, s’ha organitzat una activitat per a convertir els joves participants, per uns instants, en petits arqueòlegs, (dissabtes, 27 de desembre, 24 de gener i 7 de febrer, de 16.30 a 18.30 h). A més, les famílies podran gaudir d’una visita guiada adaptada a totes les edats (dissabte, 3 de gener, a les 17 h) per a descobrir l’exposició de manera participativa i educativa. Totes les activitats programades al voltant de l’exposició Del néixer al renéixer. Vivències a l’antic Egipte disposen d’un aforament limitat, per la qual cosa es recomana fer reserva prèvia enviant un correu electrònic a centre.art@e-e.ad o bé trucant al +376 802 255.