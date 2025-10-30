Vallter i La Molina/Coll de Pal posaran l’alçada a una Volta 2026 exigent

La Volta Ciclista a Catalunya que es diputarà entre el 23 i el 29 de març de 2026 desvetlla els finals en altura, marca de la casa, de la propera edició de la prova. Vallter i La Molina/Coll de Pal seran dos dels finals d’etapa que juntament al ja anunciat Queralt, mantenen la prova UCI World Tour com una de les més prestigioses del calendari internacional, per la duresa de l’alta muntanya i les arribades en altura.
La Volta a Catalunya 2026 va desgranant alguns detalls del que serà la propera edició de la prova catalana. Una edició 105 que es preveu de les més dures de la seva història amb tres finals en alçada, segell distintiu de la ronda catalana els últims anys. Els dos finals en estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) asseguren a la Volta, a més a més d’un escenari molt atractiu, un gran espectacle on els millors escaladors del món hauran de mesurar les seves forces.
Vallter ja ha vist arribades de Volta els últims anys des que es va estrenar el 1986. Un debut que es va emportar el ciclista Juan Fernández i que posteriorment ha vist fins a 7 guanyadors més, alguns tant rellevants com Nairo Quintana (2013), Tejay Van Garderen (2014), Adam Yates (2019 i 2021), Giulio Ciccone (2023) o el campió del món, Tadej Pogacar (en la darrera visita el 2024).
El proper mes de març Vallter acollirà per novena vegada una arribada d’etapa. El port de categoria especial que arriba als 2.135 metres, i els seus més d’11 quilòmetres d’ascens des de Setcases, amb un desnivell mitjà del 7,6% compten amb senyalització vertical al llarg de tota la pujada, garantia d’emoció i espectacle per a l’etapa amb final en alt.
Pel que fa a Coll de Pal, un dels ports més exigents de la geografia catalana, entra en el recorregut de la prova World Tour catalana per tercera vegada a la seva història. El port berguedà serà una de les gran novetats de la propera edició, ja que la prova masculina de la Volta no el visita des de fa més de 45 anys. Va ser en dos anys consecutius, el 1978 i el 1979 quan la prova va formar part del recorregut, amb victòria del corredor basc Francisco Galdós, un dels grans corredors dels anys setanta amb dos podis al Giro d’Itàlia y un a la Vuelta España, qui s’emportava l’etapa de la Volta entre Ribes de Freser i el Coll de Pal, l’any 78. Un any després la victòria seria per al corredor sabadellenc, Ricardo Zuñiga, qui s’anotava l’etapa amb sortida des de La Pobla de Segur.
Fa només uns mesos Coll de Pal era protagonista de la prova femenina de la Volta, en una etapa amb sortida des de Bagà i final a La Molina/Coll de Pal que s’anotava la campiona d’Europa, Demi Vollering, en un ascens dur que ens va brindar un gran espectacle.
Pertanyent al municipi de Bagà, el port berguedà es troba a la frontera entre les comarques del Berguedà i la Cerdanya. Parlem d’un port de muntanya de categoria especial (HC) que compta amb una distància de 20 quilòmetres, 1284 metres de desnivell positiu i una pendent mitjana del 6,6%. A més a més, es troba a una altitud de més de 2.000 metres i rampes de fins el 12% – 13%. Unes característiques que posaran a prova els millors ciclistes del món i on la constància serà decisiva per a configurar el desenllaç final de l’etapa, ja que a partir del quilòmetre 3 no hi haurà cap quilòmetre amb rampes inferiors al 5%.
Gràcies a la seva ubicació que ofereix diverses parts diferenciades, des d’una vessant opaca i boscosa a parts obertes exposades a l’aire que deixaran estampes esplèndides de la zona, es preveu una etapa única. La duresa del port serà de ben segur, un element clau per als ciclistes de cara a la classificació general de la prova.
La Molina, arribada en alt de la prova femenina
Si la 2a edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya ens traslladava al Coll de Pal en l’etapa de muntanya, el proper mes de juny serà l’estació d’esquí de La Molina la gran protagonista. Entre el 19 i el 21 de juny les millors ciclistes del món es reuniran al territori per afrontar 3 etapes, una d’elles amb final en alt, que avui es confirma que serà a La Molina.
Una arribada que ja és coneguda per la Volta femenina, ja que va ser en la 1a edició de la prova que les ciclistes van afrontar una segona etapa amb sortida des de la Seu d’Urgell i arribada a l’estació d’esquí de FGC. Una etapa inoblidable que va marcar la diferència en la classificació general i que es va anotar la corredora neerlandesa Marianne Vos, en un ascens dur que va ser decisiu per a coronar-se com la primera guanyadora de la prova per etapes de la Volta.
En aquesta ocasió, ja se sap quin serà el final en alt el proper mes de juny en la 3a edició de la prova, que ha de confirmar quins seran els punts de sortida de les 3 etapes de la carrera.
Carles Ruiz, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha manifestat “l’aposta que cada any fa FGC amb la Volta, oferint les estacions de muntanya, amb paisatges i entorns privilegiats, perquè es disputin els finals d’etapa més emocionants”. “Des de Ferrocarrils donem suport als esports de competició, tant a l’estiu com a l’hivern amb l’objectiu de desestacionalitzar les activitats a les estacions de muntanya, posar en valor la capacitat que tenim d’organitzar grans esdeveniments esportius així com la capacitat també del territori per a acollir-los”.
Rubèn Peris, president de la Volta Ciclista a Catalunya mostrava la seva satisfacció per la confiança de FGC amb la prova centenària; “La col·laboració amb FGC representa una aposta que garanteix a l’espectador grans jornades ciclistes. La confirmació de dues etapes acabades en altura en ports de l’entitat com són Vallter i La Molina/Coll de Pal són una garantia d’espectacle per a la Volta a Catalunya 2026. Sense cap mena de dubte aquests finals en alt marquen la diferència i consoliden la prova com una cursa de referència en el ciclisme internacional, a més d’oferir-nos unes estampes excepcionals del territori. Agraïm també l’aposta d’FGC amb la prova femenina de la Volta, que tornarà a comptar per tercer any consecutiu, amb un final en alt a una estació d’esquí de FGC, en aquest cas La Molina”.
La 105a edició de la Volta tornarà a ser, doncs, un dels grans reptes de muntanya del calendari UCI World Tour 2026. Amb la confirmació de la presència en el recorregut de les dues estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, els corredors hauran de superar fins a tres finals en alt, en una prova de 7 etapes que s’ha guanyat amb mèrits propis el prestigi internacional.