Darrer dia de maig amb matí assolellat i tarda ennuvolada però sense precipitacions

El maig s’acomiadarà, com ja ve sent habitual, amb un matí ben assolellat. A la tarda tornaran a créixer nuvolades però no esperem precipitacions

Vent fluix, de components variables als fons de valls i de nord-oest als cims.

Les temperatures màximes assoliran 25ºC a Andorra la Vella, 20ºC a 1.500 metres i 17ºC al Pas de la Casa.

Al migdia, la isoterma zero graus se situarà a 3.600 metres.