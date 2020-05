La veu del Bisbe: L’Esperit ens fa apòstols de Jesús

Pentecostès és la festa del foc de l’Esperit Sant en nosaltres i en el món. Jesucrist assegut victoriós a la dreta del Pare, ens envia el Defensor, el qui ens emmena cap a la veritat plena, l’Amor que ens allibera dels nostres egoismes, el Vent suau que tot ho cura i amoroseix, la Font d’aigua viva que brolla i canta en el nostre interior, ben endins nostre, ensenyant-nos a pregar i a imitar en tot el Senyor Jesús. Com el necessitem per superar l’actual pandèmia i sortir-ne transformats! Veniu Esperit Sant!

Nosaltres ja posseïm aquest Esperit. Pel baptisme i la confirmació fa estada permanent dins nostre, i misteriosament ens ajuda i vivifica. I en cada Eucaristia se’ns reparteix abundosament perquè visquem en la unitat de l’Església i perquè donem el testimoni de Crist que el món necessita descobrir en els deixebles. El que ens cal és deixar-nos guiar amb confiança per aquest Esperit que ens fa estimar i adorar el Pare, que ens enforteix per confessar la fe en Jesucrist amb valentia i coherència. Per la Confirmació, l’Esperit Sant que rebem com un gran do, ens fa apòstols de Jesús. I l’Evangeli ens diu que quan Jesús crida els apòstols (Mc 3,14 ss.) ho fa perquè els estima, per tal que estiguin amb Ell i per enviar-los a predicar el missatge joiós i vèncer el mal. Estar amb Jesús, és quedar corprès per la seva amistat i la seva presència salvadora. Estar amb Ell és viure la pregària, dedicar-li tota l’atenció, escoltar i fer cas de la seva paraula, gaudir de la seva companyia i protecció; romandre en Ell i mantenir-se en el seu amor, per poder estimar tothom.

Apòstol vol dir “enviat”. I ser enviat, és esdevenir testimoni seu, valent, generós, servidor de tots, que anuncia el Regne de Déu i treballa per la pau, que mira d’arribar a totes les cruïlles on està en joc la dignitat de la persona humana, i a tot arreu hi diposita esperança, alegria i servei. L’Esperit empeny l’Església a sortir d’ella mateixa, i a mirar d’arribar a totes les perifèries del món, geogràfiques i existencials. Portem la missió endavant, som una missió diu el Papa Francesc, la missió de ser testimonis de Jesús, que transformen el món i l’omplen de l’amor que prové de Déu. Per això en aquest dia recordem i intercedim per l’Acció Catòlica i per tots els moviments d’apostolat eclesials, agraint la florida dels darrers anys de tants moviments i carismes nous.

Avui li diem amb tota l’Església: Veniu Esperit Sant Defensor! Ajudeu-nos a sortir més forts d’aquesta pandèmia que ens assetja. Guariu els nostres esperits angoixats i malalts. Transformeu-nos i feu-nos testimonis més autèntics de Jesús. Que la vostra energia divina ens faci sortir de les nostres comoditats i ens empenyi pels camins de la santedat, de l’amor autèntic i del testimoniatge valent de la nostra fe. Que a tot arreu on ens movem i vivim, es noti que som cristians i que portem aquesta presència vostra dins nostre, que ens fa ser sal, llum i ferment del Regne de Déu en totes les activitats de la nostra vida. Veniu Esperit Sant! Feu que reprenguem amb entusiasme evangèlic l’acció eclesial i la vida dels nostres pobles i ciutats després de la pandèmia. Doneu fecunditat a les activitats pastorals que portem a terme i susciteu vocacions de donació total al Senyor. Guieu-nos pels camins de la confiança, de la solidaritat i del servei.

Santa Pasqua granada dels fruits de l’Esperit!