L’Alt Pirineu i Aran supera els 400 contagis de COVID-19 des de l’inici de la pandèmia

La Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran ha superat aquest divendres la xifra de quatre-cents contagis confirmats de coronavirus des que ara farà tres mesos la pandèmia va arribar a Catalunya.

Segons les dades que actualitza cada dia el Departament de Salut, aquesta setmana s’ha constatat un lleu repunt en els positius, amb 17 nous casos els darrers dos dies. Així, mentre que dimecres la xifra acumulada de casos tractats era de 386, dijous va pujar fins a 394 (8 de nous en un sol dia) i aquest divendres s’ha seguit la mateixa tendència i s’ha arribat als 403.

A la Val d’Aran, amb 130 casos (el més recent aquest dissabte mateix), és on se n’ha detectat més. Això representa una mitjana d’1,3 contagis per cada 100 persones, tenint en compte que l’Aran té uns 10.000 habitants. Al conjunt de la regió pirinenca, que té uns 70.000 residents fixos, la mitjana és de menys de la meitat: 0,57%.

Pel costat positiu, fins ara prop de la meitat d’aquests contagiats (173) ja han rebut l’alta hospitalària en haver superat la malaltia. I el nombre de víctimes mortals (30) es manté sense canvis des de ja fa un mes i mig.

A la Seu, el Sant Hospital també ha advertit d’aquesta detecció de nous contagis per COVID-19. Els darrers dos dies s’ha diagnosticat 4 nous positius (dos dijous i dos més aquest divendres), de manera que ara el nombre d‘encomanats aïllats a domicili és de 14. En conseqüència, també ha repuntat lleument el nombre total de veïns i veïnes aïllats a domicili (86), dels quals 29 són sospitosos i 43 contactes sense símptomes. L’hospital urgellenc es manté sense cap ingressat per complicacions del virus ni cap cas pendent de resultat.

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha alertat que ”el virus encara el tenim a la Seu“ i que encara no s’està en “zona verda” pel que fa a la corba de contagis, perquè la taxa de reproducció del virus torna a estar per sobre d’1.

Més casos a la Cerdanya i l’Aran

A tot plegat s’hi afegeix el fet que el nombre de positius nous en una setmana a l’Alt Urgell ha pujat, segons el recull de dades obertes per comarques que publiquen la Generalitat i l’analista Gerard Giménez Adsuar.

El mateix autor es mostra especialment preocupat pel repunt que hi ha hagut al Pirineu i, sobretot, a la Cerdanya i l’Aran. Per això, ha obert una enquesta a Twitter per preguntar a la població local si han constatat si hi segueix venint gent resident en altres regions sanitàries -principalment a Barcelona- que se salta la prohibició encara vigent d’anar a segones residències ubicades en altres territoris.