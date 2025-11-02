Curtàneu: Taller de fotografia per a mòbil i sessió variada de curtmetratges, a Sorpe

Una quinzena de persones han participat aquest matí de diumenge al taller de fotografia amb smartphone que ha impartit el fotògraf, Marc Obiols, a la seu del Consell Cultural de les Valls d’Àneu en la segona edició del Curtàneu, la Mostra Internacional de curtmetratges a les Valls d’Àneu. Aquesta tarda, a partir de les 18 hores, hi ha prevista una sessió de projeccions a Sorpe, amb la participació de més de 50 de persones.
Segons fonts de l’organització, ja són 60 les persones inscrites al Curtast, el tast de productes gastronòmics que tindrà lloc dissabte vinent en el marc de la sessió de gala i que tindrà lloc al poliesportiu d’Esterri d’Àneu. La Mostra ofereix als assistents producte de proximitat acompanyat pels Cellers Cota 730 de Rialp i Lo Bocoi d’Àneu d’Esterri d’ Àneu.
La 10a edició presenta novetats com ara una sessió centrada en títols de cineastes lleidatans, amb el títol “Sessió ilerdenca”, però també tallers de cinema per a totes les edats. Enguany el festival dobla el nombre de dies i incorpora un nou espai de projeccions al municipi d’Alt Àneu, Sorpe, que se suma a Esterri d’Àneu, Espot, Escaló (la Guingueta d’Àneu), Isil, València d’Àneu i Son (Alt Àneu).
També com a novetat i per tal d’apropar el cinema a totes les edats s’han programat diferents tallers. El divendres, 7 de novembre, l’Institut Morelló d’Esterri d’Àneu viurà una sessió especial adreçada exclusivament a l’alumnat del centre: un taller d’Stop Motion de dues hores, impartit pel cineasta, Ignasi López, que permetrà als estudiants experimentar amb l’animació fotograma a fotograma.
El dissabte, dia 8, coincidint amb el Curtast, tindrà lloc una gala que reunirà totes les persones que han fet possible el festival al llarg d’aquests 10 anys, que comptarà amb la presència de l’ambaixadora d’enguany, Judit Colell, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, així com també altres artistes, filmmakers i representants de primer nivell de Catalunya Film Festivals, la coordinadora de festivals de Catalunya
El programa ofereix 63 curtmetratges per a tots els gustos, premiats per la crítica i els festivals de referència nacional i internacional. Es tracta de curtmetratges de diferents durades i temàtiques, entre la ficció, l’animació i els documentals, amb sessions temàtiques de cinema esportiu, mediambiental, familiar i una sessió dedicada als premis FOC atorgats per Òmnium Cultural (Cinema català i en català).
A banda de les sessions oficials també hi ha previstes sessions específiques dedicades als escolars els dies 5, 6 i 7 de novembre i una per a la gent gran de la Residència de gent gran d´Esterri d’Àneu.
Dins de la mostra es projectarà el nou curtmetratge realitzat pels alumnes de l‘escola La Closa d’Esterri d’Àneu, dins del programa FEM UN CURT, patrocinat per l’Associació Cineasta Curtàneu, anomenat “Els nens perduts”, dirigit per Irene Obiols, de Desoris Audiovisuals dins de la sessió familiar, el diumenge, 9 de novembre, al poliesportiu d’Esterri d’Àneu.
Entre els municipis que acollen la mostra hi haurà espais singulars especialment dedicats durant la setmana al cinema, com ara l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu on es projecten els curtmetratges premiats als premis FOC (Festival Òmnium de Cinema), o el Poliesportiu d’Esterri d’Àneu. Una altra de les localitzacions serà l’auditori de MónNatura Pirineus situat a les Planes de Son, on tindrà lloc el dissabte, dia 8, a les 11 hores, la sessió mediambiental que finalitzarà amb un petit debat entre els cineastes assistents i el públic, i també el Centre d’Interpretació de la Vila Closa del Poble d’Escaló, al municipi de la Guingueta d’Àneu, on va tenir lloc la sessió inaugural, aquest passat dissabte, amb una sessió retrospectiva amb una selecció de curtmetratges ja projectats en anteriors edicions de la mostra.