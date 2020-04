Cultura i Consum impulsen una campanya per promocionar un Sant Jordi des de casa

El Ministeri de Cultura i Esports i el Servei d’Atenció al Consumidor del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa volen incentivar la celebració de Sant Jordi des de casa, i donar suport al consum intern i al teixit cultural. Per això ambdós ministeris han impulsat una campanya per xarxes socials per potenciar i promocionar el consum dels productes associats a la diada de Sant Jordi via online. Hi ha llibreries i floristeries que ofereixen el servei de venda en línia amb lliurament a domicili. També des de casa es poden regalar llibres i roses.

Tot i la celebració de la diada de forma virtual, per altra banda el Govern, els comuns i el sector llibreter, l’editor i les floristeries del país han decidit afegir-se a la celebració del proper dijous 23 de juliol del Dia del llibre i la rosa, iniciativa proposada pel Gremi de Floristes i la Cambra del Llibre de Catalunya per no perdre la festa al carrer.

Una decisió que s’adopta perquè les mesures excepcionals adoptades pel Govern per prevenir els contagis de la COVID-19 han portat a la cancel·lació de fires i mercats, i han afectat la celebració de festes tradicionals com és la de Sant Jordi. La festivitat al carrer es podrà dur a terme si la situació d’emergència sanitària ho permet.