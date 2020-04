El Govern aprova l’ampliació del llistat d’activitats econòmiques que poden procedir a la seva obertura

El Govern ha aprovat aquest dimecres un Decret d’ampliació del llistat d’activitats que s’inclouen en la primera fase de reactivació econòmica i que, per tant, poden reiniciar la seva ‘activitat’ comercial, sempre respectant les indicacions sanitàries per protegir al màxim els clients davant de la COVID-19. Es tracta de fer una modificació menor al Decret a fi d’introduir petits canvis en el desenvolupament de la primera fase de represa de l’activitat.

En concret, el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), podran obrir completament o en règim de guàrdia les següents activitats: Les activitats de venda de vehicles de motor passen a estar a una situació de guàrdia i permanència, tot i que únicament per a la matriculació i posterior entrega dels vehicles automòbils que ja havien estat adquirits amb anterioritat a la crisi sanitària; Per al comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació i altres articles per a la llar, només es permet l’obertura d’aquelles activitats relacionades amb la comercialització dels estris domèstics, coberts, vaixelles i cristalleries; Es permet l’obertura de les activitats relacionades amb la perruqueria per a animals de companyia.

Tots els establiments oberts han de guardar la deguda diligència en l’aplicació de les mesures de prevenció i garantir una cabuda màxima del 30%, d’acord amb la superfície útil dedicada al públic. Aquesta capacitat ha de ser controlada pel mateix establiment, que ha d’assegurar, mitjançant comptadors manuals sempre que sigui possible, la cabuda màxima del 30% indicat. Cal que les persones guardin entre elles la distància mínima d’un metre (preferiblement de dos metres) tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment si estan esperant per accedir-hi.

En paral·lel, el Consell de Ministres també ha aprovat la modificació del Decret de regulació de la venda de productes,i serveis, a distància o mitjançant el comerç electrònic, durant la situació d’emergència sanitària. Aquesta modificació permet la venda promocional per aquests canals amb l’objectiu d’ajudar als establiments a millorar les seves expectatives de vendes i liquidar estocs de productes que habitualment es produeixen en aquesta temporada de l’any. A més, també s’inclouen les noves activitats mencionades anteriorment.

En aquest sentit, cal recordar que la fase 1 de represa de l’activitat econòmica preveu també la venda en línia de totes les activitats, tant de productes com de serveis. Així, no serà necessari que les empreses disposin d’una plataforma en línia, però sí que hauran d’encarregar-se de distribuir els productes als clients.