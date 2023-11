Cuinem: Tripes a la madrilenya

Una terrina de tripes a la madrilenya (Getty images)

Les tripes o, com la gran majoria de persones anomenen popularment, els “callos” és una de les tapes per excel·lència de la gastronomia del territori. Odiades per alguns i adorades per altres, les tripes esdevenen un plaer per als seus incondicionals. Siguin de porc o de vedella, amb la seva salsa consistent i els altres ingredients que intervenen en la seva elaboració, converteixen aquest plat en un veritable festival culinari.

Ingredients

500 grams de tripes (netejades i tallades)

1 ceba gran, picada

2 grans d’all, picats

1 pebrot vermell, tallat a tires

1 pebrot verd, tallat a tires

1 tomàquet madur, pelat i tallat a trossos

1/2 tassa de vi blanc

1 fulla de llorer

1/2 culleradeta de pebre vermell dolç

1/2 culleradeta de pebre vermell picant (opcional)

1/2 culleradeta de pebre negre

Sal al gust

Oli d’oliva extra verge

Aigua





Instruccions

En una cassola gran, escalfa una mica d’oli d’oliva a foc mitjà-alt. Afegiu la ceba i l’all picats i sofregiu-los fins que estiguin tendres i transparents.

Afegiu les tripes totalment netes juntament amb la ceba i l’all durant uns minuts fins que estiguin lleugerament daurades.

Afegeix el pebrot verd i vermell tallat a tires i continua sofregint durant uns minuts més fins que els pebrots comencin a posar-se tendres.

Incorporeu els trossos de tomàquet i la fulla de llorer. Saltegeu tot plegat durant uns minuts fins que els tomàquets es desfacin i es barregin bé amb la resta dels ingredients.

Afegeix el pebre vermell dolç, el pebre vermell picant (si ho desitges) i el pebre negre. Remeneu bé per a cobrir tots els ingredients amb les espècies.

Aboca el vi blanc a la cassola i cuineu a foc mitjà fins que el vi s’hagi reduït a la meitat.

Afegiu prou aigua per a cobrir els ingredients i ajusteu la sal al gust. Redueix el foc a baixa temperatura i deixa coure les tripes a foc lent, cobertes, durant unes dues hores o fins que estiguin tendres i guisades.

Rectifiqueu la sal i les espècies segons el vostre gust.

Serveix les tripes a la madrilenya calentes, acompanyades d’una mica de pa -o molt-.