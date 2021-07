Estimats i estimades cuinateques avui us portem una recepta d’allò……com us diríem…..per sucar-hi pa!. Aquesta cua de vedella és un guisat tradicional de categoria. No trobareu comensal que la rebutgi, estem segurs.

La recepta d’avui és d’aquelles que s’ha de tenir paciència, de xup xup llarg i de menjar al dia següent, però val la pena esperar. Una recepta de cuina de les de sempre de les àvies!!

Ingredients per fer la recepta:

2,5kg de cua de vedella

Farina

75g de llard de porc

3 grans d’all

2 cebes

1 pebrot Vermell

3 pastanagues

3 porros

2 fulles de llorer

2 tomàquets

10g de gingebre

½ culleradeta d’anís en gra

½ culleradeta de fonoll

10ml de vi ranci

1 ampolla de vi negre reserva

1 Litre de brou de carn

250g de bolets variats

50g de mantega

25g de xocolata 85%

Farigola, romaní, pebre negre, sal i oli

Com fer la recepta de cua de vedella guisada:

El primer que farem serà posar en un morter una mica de farigola, una mica de romaní i un grapat de grans de pebre negra. Ho moldrem molt bé fins que quedi finet. A continuació treballarem els trossos de cua de vedella. Primer li posarem sal i seguidament li tirarem per sobre les espècies moltes. Donarem la volta a tots els trossos i farem el mateix que abans per l’altra banda. Amb les mans anirem rotant els trossos per què s’impregnin per tot arreu. No llenceu el que ha quedat al morter perquè és possible que ho necessiteu més endavant. Continuarem enfarinant els trossos de cua de vedella. Els posarem en un plat amb farina i quan estiguin blanquets farem uns copets per treure’n l’excés. Posarem oli a escalfar en una cassola gran i li afegirem 75g de llard de porc. Un cop desfet el llard introduirem la carn per marcar-la. Quan ho tinguem del primer costat anirem donant la volta per marcar-la també per l’altra banda. Un cop marcats els trossos de cua els retirarem de la cassola i els reservarem. Ara tocarà treballar amb les hortalisses. Les netejarem i les tallarem a trossos grans. Tornarem a escalfar l’oli de la cassola i anirem incorporant els alls, les cebes, el pebrot vermell, les pastanagues i els porros. Posarem una mica de sal, donarem unes voltes i ho cuinarem tapat durant 15 minuts a foc mig-alt. Mentre tant continuarem ratllant els tomàquets i 10g de gingebre. Passats els 15 minuts incorporarem el tomàquet ratllat i el gingebre a la cassola i afegirem 2 fulles de llorer, mitja culleradeta d’anís en gra i mitja culleradeta de fonoll. Ho barrejarem bé i continuarem amb la cocció 5 minuts més. Ara serà el moment d’incorporar la carn a la cassola. Farem unes voltes per barrejar-ho tot i afegirem 100ml de vi ranci. Deixarem evaporar l’alcohol durant 5 minuts a foc mig-alt i sense tapar-ho. Passat aquest temps afegirem una ampolla de vi negre Reserva i 1 litre de brou de carn. Donarem tres voltetes, taparem i ho deixarem fent xup-xup suau durant 2 hores a foc mig. Passades les 2 hores retirarem de la cassola els trossos de cua de vedella més petits i els mitjanets i deixarem la resta, els grans, durant 30 minuts més. Un cop finalitzats els 30 minuts traurem tots els trossos que queden i els reservarem amb els altres. Traurem les fulles de llorer i ens disposarem a triturar totes les hortalisses amb el caldo. Un cop triturat ho passarem pel colador xinès per tal de que quedi una salsa més fina. Aquesta salsa, la deixarem fent un xup-xup simbòlic (foc molt suau) mentre saltegem 250 gr de bolets variats. Podeu fer servir els bolets que més us agradin. Paral.lelament al saltejat ens disposarem a donar un plus a la nostra salsa afegint 50 gr de mantega i 25 gr de xocolata negra 85%. Un cop integrada la mantega i la xocolata afegirem els bolets saltejats. Ara serà el moment de tastar i rectificar de sal i d’espècies, si cal. Si voleu més espècies afegireu les que us han quedat en el morter al principi de la recepta. Ho integrarem molt bé i agafarem els trossos de cua de vedella que tenim reservats. Els anirem col·locant per tota la cassola i ho deixarem a foc suau durant 5 o 10 minuts per integrar tots els sabors. Passat aquest temps ja tindrem la nostra cua de vedella guisada a punt.

Us recomanem moltíssim que deixeu la cua de vedella guisada per menjar-la a l’endemà d’haver-la preparat i que tingueu una bona quantitat de pa per acompanyar-la. Com a guarnició nosaltres vam fer unes patates al forn però podeu acompanyar aquesta cua de vedella amb el que més us agradi: arròs blanc, verdures al forn, patates xips….. el que us vingui de gust!

Salut i bon menjar!!

