Utilitza els sabaters per a mantenir l’ordre a la llar

Un sabater pot ser la solució perfecta per a mantenir l’ordre i disposar de més espai lliure a la teva casa. A més, aquests mobles ajuden a preservar les teves sabates en bon estat per més temps.

Segur que hi ha una opció que encaixi a la perfecció amb la decoració de la teva casa i que t’ajudi a optimitzar el teu espai.

Abans de comprar un sabater per a la teva llar has de plantejar-te si vols que aquest moble sigui un element discret o per contra vols que es converteixi en la peça central de la teva decoració. En funció de cada estil, un moble sabater també pot tenir una important funció decorativa, ja que la seva grandària permet afegir un petit toc acolorit i atrevit a la casa.

Un segon aspecte a considerar és la ubicació. Un sabater es pot col·locar bé en l’entrada de la teva casa perquè res més arribar a casa et puguis llevar les sabates. També es poden col·locar de tal forma que s’aprofitin els espais estrets i es maximitzi l’espai de magatzematge.

Disposar d’un mirall al costat del sabater és un punt clau i pot resultar molt útil a l’hora de combinar peces i sabates i veure com et queden.

Així mateix, abans de decidir-te comprar un model de sabater o un altre, hauries de preguntar-te quines altres funcions t’agradaria que aquest moble auxiliar complís. I tingues en compte la quantitat i quins tipus de sabates guardaràs en el sabater per a triar la dimensió correcta.

Per Tot Sant Cugat

Font: Per masqmoda.es