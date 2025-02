Creix exponencialment el transport amb autobús amb Catalunya i França

Estació d’autobusos d’Andorra (SFGA)

L’Estació Nacional d’Autobusos d’Andorra va rebre el passat mes de gener 55.000 passatgers, uns 8.000 més que el mateix mes de 2024. I si es manté la tendència d’aquests dies, febrer també tancarà superant registres anteriors. Les xifres confirmen les previsions, ja que des que es va inaugurar, el 2017, l’estació no ha parat de créixer en nombre d’usuaris, confirmant el transport en autocar com el més utilitzat per a enllaçar amb els països veïns, sobretot amb Espanya. De fet, l’any passat es van comptabilitzar 400.000 passatgers.

Segons publica AndorraDifusió, la línia amb Barcelona és, de llarg, la més usada. En dies concrets, sobretot divendres i diumenge, s’ha de reforçar amb 18 o 19 vehicles per a donar servei a l’alta demanda. Bona part d’aquest augment està motivat per l’increment de clients de l’enllaç amb l’aeroport d’Andorra-La Seu, com també el nombre de grups turístics procedents del Regne Unit, que arriben a Andorra per Barcelona.