La Seu aprova encarregar un nou conveni amb la Diputació per a assistència informàtica

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana, per unanimitat, l’encàrrec a la Diputació de Lleida d’un nou conveni per a l’assistència tècnica informàtica en gestions referents al consistori urgellenc. Tots els grups van donar suport a la mesura, que anava precedida al mateix plenari d’un acord per a deixar sense efecte l’encàrrec de gestió que hi havia hagut fins ara pel mateix concepte.

El conveni inclou la gestió del padró municipal, juntament amb documents electrònics, ciberseguretat, multes de trànsit i dades geogràfiques, i els tècnics de l’Ajuntament havien aconsellat dissenyar un nou encàrrec.