Conveni perquè el català recuperi la visibilitat a les recerques per internet

Una dona navegant per Internet a través del mòbil (SFGA)

El Servei de Política Lingüística encomanarà a Andorra Recerca i Innovació (AR+I) que treballi en una xarxa de monitoratge per a incorporar localitzacions de connexió per internet d’Andorra i tenir una fotografia real de l’evolució de la llengua del país en els resultats dels cercadors que permeti comparar-los amb d’altres territoris de parla catalana.

El Departament de Política Lingüística del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, que té l’objectiu de promoure l’ús de la llengua oficial en tots els àmbits, ha observat que en l’àmbit digital, des de mitjans del 2022, els resultats orgànics de les cerques a Internet prioritzaven els continguts en una llengua diferent de l’oficial, fins i tot quan el mateix contingut o similar estava disponible en català i els usuaris tenien configurats els dispositius, sistemes operatius, navegadors o comptes perquè prioritzessin els resultats en la nostra llengua.

Aquest monitoratge permetrà avaluar l’estat de la llengua oficial en l’àmbit digital i la seva situació en tecnologies actualment tan rellevants com els sistemes d’intel·ligència artificial. Les dades obtingudes es contrastaran amb les de la Xarxa de monitoratge del català digital que treballa per a automatitzar i millorar el sistema de monitoratge de les cerques en aquesta llengua, tant pel que fa al nombre de cerques, com a la sensibilitat dels indicadors, com territorialment.

Les incidències en les cerques a Internet en català també han estat detectades per organismes d’altres territoris de parla catalana, els quals treballen conjuntament amb Google i altres cercadors perquè el contingut web en català recuperi la visibilitat a les cerques. Les dades obtingudes a Andorra es tindran en compte en la solució tècnica a un mal funcionament que afecta més llengües i cultures del món, però que ningú no havia definit ni quantificat.