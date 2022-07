Continua l’acaparament de gel coincidint amb l’onada de calor

L’onada de calor ha fet que, des de fa dies, es registri un fort augment en la demanda de bosses de glaçons, gelats i aigua embotellada. Per segon cap de setmana consecutiu, alguns supermercats i benzineres han esgotat els sacs de gel dels congeladors. “La gent se’ls emporta de cinc en cinc”, explica a l’Agència de Notícies Andorrana un venedor d’una benzinera de la Massana, on aquesta setmana han encarregat més gel de l’habitual per a intentar no fer curt amb els clients.

L’elevada demanda coincideix amb l’onada de calor, però, també, amb la celebració d’esdeveniments populars i esportius, així com l’arribada de turistes, especialment “els que viatgen en autocaravana, que solen ser consumidors habituals” d’aquest tipus de producte. Tot plegat ha fet incrementar les vendes fins al punt que algun dels principals distribuïdors de gel i productes congelats que operen a Andorra han esgotat l’estoc de bosses de gel.

Igual que va passar la setmana passada, es preveu que aquest mateix dilluns es recuperi la normalitat i que les empreses de distribució tornin a aprovisionar de gel els establiments del país, on també s’ha registrat un increment destacat en les vendes de gelats i begudes fredes.