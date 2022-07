Més de 20 detencions, aquesta passada setmana, en diferents controls d’alcoholèmia

Detencions per altres delictes:

A Escaldes-Engordany, dos homes no residents, de 29 i 31 anys, van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral -lesions-, a més d’un delicte contra la llibertat -amenaces- el primer d’ells. A través d’una denúncia, els agents de la Policia tenen coneixement d’una agressió i amenaces de mort produïdes durant una baralla entre el denunciant i una altra persona. En efectuar l’enquesta corresponent, es va constatar que les dues parts van mantenir una discussió que deriva en una agressió mútua.

A Encamp, un home, veí d’Andorra, de 40 anys, era arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -desobediència i resistència-, i contra la llibertat -amenaces-. Requerits els agents en un domicili particular perquè, segons sembla, el seu llogater estaria fent molt soroll, així com insultant i increpant al veïnatge, es va procedir a la seva detenció ja que en el moment del seu control, l’interessat va tenir una actitud desproporcionada vers els funcionaris de Policia.

A Escaldes-Engordany, un home, veí d’Andorra, de 22 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -resistència-, i contra l’honor -injuries-. La policia va ser requerida dues vegades ja que una persona, en el decurs dels actes de la festa major, causava molt aldarull i molestava a la resta de persones. A més, es va enfrontar físicament amb els vigilants de seguretat. En procedir al seu control la segona vegada, va tenir una reacció desproporcionada vers els funcionaris de Policia.

A Encamp, un home, veí del Principat, de 71 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió entre cònjuges que va derivar en una agressió de l’interessat envers la seva parella.

A la frontera del DCNJ, un home no resident, de 31 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En un control rutinari d’entrada al Principat l’interessat anava indocumentat i, aquest, es va limitar a identificar-se verbalment. En efectuar les verificacions pertinents en el sistema informàtic, la Policia va constatar que, amb anterioritat, ja s’havia controlat en dues ocasions més a l’individu i també indocumentat. A més, en les anteriors vegades havia donat una identitat diferent.