La Delegació Sahrauí a Andorra comparteix les seves preocupacions amb el grup parlamentari del PS

La Delegació del Poble Sahrauí a Andorra s’ha reunit aquest dilluns amb el president i la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López i Judith Salazar, amb qui ha compartit l’actual situació del poble sahrauí i ha tractat projectes que afecten les dues comunitats com són la caravana solidària d’ajuda humanitària i el projecte “Vacances en pau”.

El representant del Front Polisario per Andorra i Catalunya, Abidin Bucharaya, que s’ha desplaçat a Andorra aquest dilluns, ha recordat la situació en la què es troba el Poble Sahrauí i la solidaritat que ha demostrat la població andorrana respecte d’aquest conflicte.

En aquest sentit, s’ha posat damunt la taula que fa sis anys, per diversos motius, els nens sahrauís no poden gaudir del projecte “Vacances en pau” a Andorra i s’ha parlat també de la caravana solidària, que s’organitza des d’Andorra i emprèn destí al nord d’Àfrica per tal de fer arribar ajuda humanitària al poble sahrauí.

Bucharaya ha estat assistit pel seu adjunt, Mohammed Mustafà. També ha assistit a la trobada Lluïsa Hurtado, presidenta de Creuem fronteres, una ONG que desenvolupa projectes de cooperació i assistència humanitària per al poble sahrauí.