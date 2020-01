La Secretaria d’Estat d’Afers Europeus ha tancat la primera ronda de reunions dutes a terme per tal d’analitzar el conjunt dels annexos del cabal europeu proposats per la UE en el projecte d’Acord d’Associació. Les sis trobades mantingudes amb el sector privat, empresaris i sindicats, entre els mesos de setembre i de gener, han permès recollir aportacions i inquietuds i identificar aquells elements que requereixen d’un treball més específic per part d’Andorra.

Durant les trobades de treball s’han pogut intercanviar aspectes dels diferents annexos disponibles fins a la data amb representants de la Cambra de Comerç Indústria i Serveis, l’Empresa Familiar Andorrana, la Confederació Empresarial Andorrana, el Consell de Col·legis Professionals Liberals d’Andorra, l’Associació de Contractistes d’Obra, així com amb els sindicats.

El Secretari d’Estat, Landry Riba, ha valorat de manera positiva les aportacions dutes a terme en les reunions, que han de permetre obtenir una posició negociadora més sòlida i concreta. En els pròxims mesos, la Secretaria d’Estat, té la voluntat de continuar l’anàlisi amb els diferents actors de manera més detallada.

D’aquesta manera, les següents reunions, que tindran lloc durant el primer trimestre de l’any, es realitzaran amb el Consell de Col·legis Professionals Liberals d’Andorra. La primera reunió amb els professionals liberals, de caràcter genèric, tindrà lloc el 27 de gener i anirà seguida de 4 reunions sectorials amb representants dels advocats, economistes, professions sanitàries i professions tècniques. Durant aquests mesos també es preveuen trobades amb parlamentaris al Consell General i amb responsables dels ministeris d’ordenament Territorial i de Medi Ambient entre d’altres.