Jaume Betriu (KTM-FN Speed) ha fet aquest el millor resultat català de la quarta etapa del ral·li Dakar, aquest dijous. El motorista de Coll de Nargó ha completat el recorregut entre Neom i Al-`Ula, de 453 km (219 d’enllaç), amb una 16a posició de la competició de motos, amb un temps de 4h35min34s, a tot just 10 minuts del guanyador, el xilè José Ignacio Cornejo (4.24:51). Just després de Betriu ha arribat el també català Joan Pedrero, 17è.

Amb aquest resultat, Betriu avança fins a la 23a posició de la general, amb un temps total de 16h54min34s. Un registre pràcticament calcat al de Laia Sanz (Gas Gas), que és 24a (16.54:55). Tots dos són a menys de dues hores del líder, que per segon dia és el nord-americà Ricky Bravec (Monster Honda), amb un temps de 15.06:43, seguit de l’argentí Kevin Benavides, Cornejo i l’australià Toby Price. El castellonenc Joan Barreda és ara setè, a 25 minuts de Bravec, mentre que Joan Pedrero és 19è.

Des de les xarxes socials, Jaume Betriu s’ha mostrat “molt content” d’aquesta jornada i ha detallat que al segon sector s’ha perdut, però després ha seguit endavant molt concentrat i ha acabat fent un molt bon resultat.

En cotxes, Isidre Esteve (BMW Repsol-Sodicars) també ha guanyat posicions amb el 24è lloc d’avui (5h04min55s). El pilot d’Oliana i el seu copilot, Txema Villalobos, han arribat a una hora justa del guanyador d’etapa, el francès Stéphane Peterhansel (Mini-Bahrain). Al tretze vegades campió del Dakar l’han seguit Nasser Al-Attiyah (2n, a 2min26s) i Carlos Sainz (3r, a 7min18s). Fernando Alonso -amb l’avianès Marc Coma de copilot- ha tingut problemes però ha aconseguit un 13è lloc, a 26 minuts de Peterhansel. En canvi, l’osonenc Nani Roma encara no havia pogut arribar a meta al vespre.

A la general de cotxes, Esteve i Villalobos han pujat fins a la 22a posició, amb un temps total de 18h40min47, a tres hores i mitja del líder, que segueix sent Carlos Sainz (Mini-Bahrain, 15.12:12), amb el català Lucas Cruz de copilot. Alonso i Coma són 20ens, a unes tres hores del liderat.

Isidre Esteve explicava abans de l’etapa que per la zona on han passat hi havia plogut molt les setmanes anteriors i això havia obligat a fer canvis en el road book, però que l’afrontaven en bones condicions després d’haver tingut temps de fer les reparacions necessàries al cotxe, com també el canvi de pneumàtics.

El Dakar segueix endinsant-se pel desert d’Aràbia i aquest dijous, a la cinquena etapa, anirà d’Al-`Ula a Ha`il. Un recorregut total de 353 km, amb 211 km d’enllaç, menys tècnic però amb molta presència de dunes i muntanyes de sorra al voltant dels 1.500 metres d’altitu