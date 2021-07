Continua baixant el nombre d’inscrits al Servei d’Ocupació d’Andorra amb un 21,6% menys

El nombre global de demandants al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) en recerca de feina a final del mes de juny del 2021 és de 847 persones, el que representa una davallada del 21,6% respecte al mes anterior (1.080 persones).

Seguint amb la línia endegada pel Govern, la voluntat és seguir treballant per a estabilitzar aquesta xifra, que va assolir el pic més alt a mitjans de juny de l’any passat a causa de la situació provocada per la COVID-19. Per assolir l’objectiu s’han impulsat diferents polítiques de foment de l’ocupabilitat que han afavorit la reducció del nombre d’inscrits al SOA.

Així, i segons les darreres dades del SOA, es constata que el nombre total de llocs de treball oferts a final del juny és de 1.105. Una xifra representa un augment respecte al mes anterior del 36,6%, quan s’oferien 809 llocs de treball.

Pel que fa a l’ajut per desocupació involuntària, 198 persones percebien al juny la prestació i 88 la prestació econòmica ocasional d’activitats relacionades amb la temporada de neu. Això suposa una disminució del 16,5% respecte a les dades registrades el mes anterior amb relació a la desocupació involuntària.

Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres també s’ha informat que a finals del mes de maig del 2021 hi havia 36.631 assalariats, una xifra que suposa un increment del 3,6% en comparació amb el mateix mes de l’any 2020 (35.364 assalariats). A més, s’ha possat en relleu que actualment hi ha només hi ha 82 persones en Suspensió temporal del contracte (STCT) o de Reducció de la jornada laboral (RJL): 43 en RJL i 39 en STCT.