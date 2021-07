Es liciten els treballs d’estabilització i millora de la capacitat de drenatge a la CG6 a Bixessarri

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, la licitació d’urgència dels treballs per a l’estabilització de la calçada de la CG6 i millora de la capacitat hidràulica a l’alça de Bixessarri. Tal com ha explicat el ministre la licitació de les obres es pot impulsar després que s’adjudiqués el treball de redacció del projecte en modalitat d’urgència. L’actuació s’impulsa arran dels dos últims episodis de pluja intensa i puntual que han desbordat el torrent d’Aixàs i dels Nyerros provocant diversos danys materials a la carretera, el primer el passat 14 de juny i l’últim aquest dimarts 20 de juliol.

L’objectiu dels treballs és estabilitzar la plataforma de la calçada de la CG6 en dos trams a l’alçada de la borda de l’Arena, així com millorar la captació de l’obra de drenatge transversal de la CG6 al torrent dels Nyerros. Finalment, les obres que ara es liciten també preveuen la construcció d’una nova obra de drenatge transversal de més capacitat al seu encreuament amb el riu d’Aixàs.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Les empreses interessades tenen temps fins al pròxim 5 d’agost per a presentar oferta.

Circulació restablerta per a veïns

Aquest passat dimarts a la tarda es va tornar a produir un fort episodi de pluja intensa i puntual –es van registrar 32,2 mil·lilitres en poc menys de 30 minuts– que va provocar el desbordament dels torrents, principalment, en dos punts de la CG6 a Bixessarri. A causa d’aquest fenomen, la carretera es va omplir de sorra i rocs impedient el pas de la circulació de vehicles. De manera immediata als fets es van desplaçar, in situ, dotacions del COEX, bombers, policia, protecció civil i agents de circulació comunal per avaluar els danys i restablir la circulació com més aviat millor. Per tal de coordinar els treballs, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, es va desplaçar fins a la zona, juntament amb el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral.

Amb l’exploració de la zona, es va constatar que no hi havia hagut danys personals i els danys materials se centren en alguns punts concrets de carretera. Les dotacions desplaçades fins a la CG6 van garantir la neteja de la carretera i l’obertura habilitada només per als veïns el mateix dimarts al vespre. La voluntat és poder reobrir de manera habitual la circulació de vehicles en ambdós sentits de la carretera entre aquest dijous i divendres. Queda encara amb un pas alternatiu l’accés a la carretera d’Aixás en una petita urbanització de la zona.