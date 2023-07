Constituït el nou CCAU amb Josefina Lladós de presidenta

Els components del nou ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU)

Aquest divendres, 14 de juliol, s’ha constituït el plenari del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) per al mandat 2023-2027 i n’ha estat elegida presidenta Josefina Lladós (Junts–CM), alcaldessa de Ribera d’Urgellet. Lladós ja va exercir aquest càrrec entre juliol de 2020 i desembre de 2021, quan va ser rellevada per Martí Riera (ERC). Ara inicia una nova etapa al capdavant de la institució i liderant un govern en solitari de Junts, que té 9 dels 19 consellers comarcals, un per sota de la majoria absoluta.

L’acte ha començat amb la constitució de la mesa d’edat, que ha estat presidida per Jordi Nadal (Candidatura de Progrés), amb Joan Bullich (Junts-CM) com a vocal. Després de la presa de possessió dels 19 consellers amb la promesa del càrrec, s’ha procedit a l’elecció de la presidència. La primera votació ha donat com a resultat un empat a 9 vots entre Josefina Lladós (Junts-CM) i Carme Lostao (ERC-AM), mentre que hi ha hagut un vot en blanc. En no obtenir cap de les dues candidates la majoria absoluta, s’ha procedit a una segona votació per a la qual era suficient la majoria simple. Tanmateix, en reproduir-se novament l’empat a 9 vots, s’ha hagut de recórrer a una tercera votació, que ha acabat amb idèntic resultat.

Aleshores, tal com estableix la llei, ha quedat automàticament elegida presidenta la candidata de la llista que havia obtingut més consellers de resultes de les passades eleccions municipals; és a dir, Josefina Lladós com a candidata de Junts-CM.

En les seves intervencions, els representants de les diverses formacions polítiques han coincidit en la necessitat de buscar consensos entre govern i oposició per a tirar endavant els principals projectes comarcals. Així, Gisela Sellés, de la CUP, ha mostrat el convenciment que “trobarem punts d’unió”, mentre que Carme Lostao, d’ERC, ha assegurat una oposició “responsable, crítica i constructiva. Per la seva part, Jordi Nadal, de la Candidatura de Progrés, ha dit que “s’obre un escenari més engrescador que el que havíem tingut fins ara”. Per Junts, Cristina Barbens ha posat en valor la feina de govern del darrer mandat, ja que, “encara que no sempre ens hem entès, hem treballat tots per la comarca”.

La nova presidenta, Josefina Lladós, ha destacat el fet d’emprendre un govern en solitari malgrat no disposar de majoria absoluta. “Després dels resultats de les eleccions municipals del 28 de maig, des de Junts ens sentim legitimats per a afrontar aquest repte —ha remarcat—, ja que som, amb diferència, la força política amb més regidors i alcaldies a la comarca”. Entre les actuacions més immediates del nou mandat, Lladós ha posat de manifest la necessitat de tancar, abans de final d’any, els programes europeus Camina Pirineus i Impulsa Energia. “Volem comptar amb tots per a fer possibles els projectes que tenim al davant”, ha conclòs.

El nou Consell Comarcal ha quedat constituït amb els consellers següents. Per Junts-CM: Josefina Lladós, Cristina Barbens, Joan Bullich, Carme Espuga, Alexandra Guàrdia, Jordi Gutiérrez, Marta Poch, Joan Puig i Mireia Tarrats. Per Candidatura de Progrés: Jordi Nadal, Jordi Mas, Santiago Álvarez, Gemma To i Josep Maria Sisteró. Per ERC-AM: Carme Lostao, Antoni Casanovas, Jordi Sala i Núria Pubill. I per la CUP-Amunt, Gisela Sellés.