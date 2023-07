Quan no tinguem res a somiar

Roser Rodríguez Jerez

Una vegada vaig sentir dir a algú: “Quan deixes de somiar perds vida”. I em sembla que és veritat, perquè els somnis són com una flama viva al nostre interior que ens anima i ens mou. Els somnis tenen la capacitat de generar en nosaltres emocions positives, com ara la il·lusió, l’entusiasme, el propòsit i el sentit.

I, aquesta, és la raó per la qual els somnis són una font de felicitat a la nostra vida. La diferència entre les metes i els somnis és que, aquests últims, tenen més emocions per a nosaltres. Això sí, podem tenir la meta d’aconseguir un somni, de fer alguna feina o portar un altre tipus de vida.

L’estudiant d’art dramàtic té la meta d’acabar els estudis i el somni de convertir-se en actor i viure la vida que viuen els actors. Un estudiant d’enginyeria pot tenir la fita d’acabar els estudis universitaris i el somni d’arribar a dirigir l’empresa més important del seu sector o ser el responsable d’importants projectes.

Em sembla que, aquesta, és la raó per la qual els somiadors solen ser persones felices i, per tant, tenir somnis és una molt bona prescripció de cara a la nostra felicitat en la vida. La clau és mirar la nostra vida i el món amb perspectiva i veure com ens agradaria que fos.

Us agradaria que fos real, una casa nova, tocar la guitarra, un lloc professional, una quantitat de diners que et permeti sentir seguretat o una societat més solidària i una atmosfera més neta? Quins serien els vostres somnis?

T’has de permetre somiar i adquirir un compromís amb els somnis, convertir-los en metes i posar-te en marxa en el camí. Això omplirà la teva vida d’il·lusió i d’entusiasme.

No permetem que les limitacions que posen els altres ens limitin a nosaltres. Perquè uns somnis sense accions, són somnis sense desitjos. Cal saber conviure amb els temors, amb les emocions del dia a dia, per a, així, poder aconseguir més il·lusió a nivell personal.