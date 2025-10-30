Conferència a l’UdA de l’ambaixador del Canadà

La Universitat d’Andorra (UdA) ha rebut aquest dijous la visita de l’ambaixador del Canadà, Jeffrey Marder, en el marc de la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i el país nord-americà. Durant la visita, Marder s’ha reunit amb el rector de l’UdA, Juli Minoves, les direccions dels diversos centres que la conformen i la coordinadora del Servei de Programes Internacionals. Fruit de la trobada, s’ha acordat treballar conjuntament per tal que l’UdA estableixi nous contactes amb universitats francòfones del Quebec i amb la Universitat d’Ottawa, que és bilingüe, amb l’objectiu d’ampliar les oportunitats de mobilitat internacional ja existents per a l’estudiantat (actualment ja existeixen convenis amb el Centennial College, a Ontario, i el College of the Rockies, a la Colúmbia Britànica).
Posteriorment, l’ambaixador ha ofert una conferència sobre les relacions diplomàtiques entre ambdós països i ha fet conèixer a l’estudiantat el país i les diverses oportunitats que ofereix el Canadà, tant per a fer-hi una estada de mobilitat com per a treballar-hi a través del programa Work & Holiday. L’acte ha comptat amb una assistència nombrosa d’estudiants i professorat, i ha estat seguit d’un torn de preguntes. El rector de l’UdA ha presentat l’ambaixador i el programa, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha conclòs l’acte.